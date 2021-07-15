ГК «Расцветай» сохранила лидерство на строительном рынке Новосибирска

Компания заняла первую строчку по количеству строящихся квартир.

— Сейчас в активе компании порядка 3365 строящихся квартир, общей площадью 157 000 кв.м, — подтвердили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Кроме того, по информации аналитического центра ГК «Расцветай», во втором полугодии 2021 года компания заняла первое место по продажам жилья в Новосибирской области. За этот период компанией было зарегистрировано 1800 ДДУ.

В июне 2021 года в регионе было реализовано около 2000 квартир, средняя стоимость квадратного метра составила 83,7 тыс.руб.

На фото «Расцветай на Ядринцевской».