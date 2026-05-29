Пляжи Новосибирска включат в федеральный реестр

С февраля 2026 года мэрия Новосибирска начала работу по аттестации пляжей, расположенных на территории МАУ «Дирекция городских парков», для последующего их включения в реестр Росаккредитации. Об этом сообщили в управлении культуры муниципалитета в ответ на запрос редакции Infopro54.

— Мероприятия проводятся в отношении пляжей парков «Бугринская роща» и «У моря Обского» («Детский», «Галечный», «У моря Обского», «Бумеранг»), — пояснили редакции.

Ориентировочные сроки исполнения работ — осень 2026 года. Финансовые средства на указанные работы запланированы в бюджете МАУ «Дирекция городских парков».

Напомним, на данный момент в федеральный реестр входят всего два пляжа из Новосибирской области. Один расположен в Бухте Лазурная, второй — на базе отдыха «Былина». По новому федеральному законодательству, вступившему в силу с 1 января 2025 года, до 1 сентября 2025 года все пляжи России должны были войти в реестр, в противном случае им будет запрещено официально работать уже летом 2026 года.

Аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь ранее сообщала редакции, что для включения в реестр пляж должен соответствовать санитарным нормативам. Кроме того, в реестр нужно подать информацию о месте нахождения пляжа с геолокацией, адресе его расположения, протяженности и ширине пляжа, фото- и видеоматериалы, подтверждающие соответствие пляжа требованиям к категориям пляжей. При этом на объектах должны работать квалифицированные спасатели.

Напомним, в прошлом сезоне в Новосибирской области работали 13 пляжей: десять общественных и три на базах отдыха. В Новосибирске были открыты шесть мест для купания, в Бердске — три, по одному пляжу ― в Тогучине и поселке Кольцово, а также два пляжа в Новосибирском районе.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска рассказали о планах на Центральный пляж Академгородка. В дизайн-проект его благоустройства пять лет назад вкладывались местные предприниматели.