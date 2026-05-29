Пляжи Новосибирска включат в федеральный реестр

Автор: Юлия Данилова

Сейчас в него входят только две частные зоны отдыха, расположенные в регионе

С февраля 2026 года мэрия Новосибирска начала работу по аттестации пляжей, расположенных на территории МАУ «Дирекция городских парков», для последующего их включения в реестр Росаккредитации. Об этом сообщили в управлении культуры муниципалитета в ответ на запрос редакции Infopro54.

— Мероприятия проводятся в отношении пляжей парков «Бугринская роща» и «У моря Обского» («Детский», «Галечный», «У моря Обского», «Бумеранг»), — пояснили редакции.

Ориентировочные сроки исполнения работ — осень 2026 года. Финансовые средства на указанные работы запланированы в бюджете МАУ «Дирекция городских парков».

Напомним, на данный момент в федеральный реестр входят всего два пляжа из Новосибирской области. Один расположен в Бухте Лазурная, второй — на базе отдыха «Былина». По новому федеральному законодательству, вступившему в силу с 1 января 2025 года, до 1 сентября 2025 года все пляжи России должны были войти в реестр, в противном случае им будет запрещено официально работать уже летом 2026 года.

Аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь ранее сообщала редакции, что для включения в реестр пляж должен соответствовать санитарным нормативам. Кроме того, в реестр нужно подать информацию о месте нахождения пляжа с геолокацией, адресе его расположения, протяженности и ширине пляжа, фото- и видеоматериалы, подтверждающие соответствие пляжа требованиям к категориям пляжей. При этом на объектах должны работать квалифицированные спасатели.

Напомним, в прошлом сезоне в Новосибирской области работали 13 пляжей: десять общественных и три на базах отдыха. В Новосибирске были открыты шесть мест для купания, в Бердске — три, по одному пляжу ― в Тогучине и поселке Кольцово, а также два пляжа в Новосибирском районе.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска рассказали о планах на Центральный пляж Академгородка. В дизайн-проект его благоустройства пять лет назад вкладывались местные предприниматели. 

Фото Infopro54, автор: Ростислав Нетисов.

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

О новшествах приемной кампании в вузах Новосибирска рассказали ректоры

Автор: Юлия Данилова

Одним из ключевых новшеств вступительной кампании 2026 года, актуальных для всех вузов, является изменение порядка подачи документов. В этом году вузы не будут принимать дих через личные кабинеты. Как отметила ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова, это создавало неудобства для удалённых абитуриентов, особенно абитуриентов-иностранцев.

— В этом году можно подать документы через портал Госуслуг, через оператора почтовой связи или принести лично в приёмные комиссии вузов, — пояснил она.

Первые предприниматели получили места для торговли на кладбищах через аукцион

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске подведены итоги первого аукциона на размещение на территории кладбищ города нестационарных торговых объектов. Он прошел 25 мая.

Судя по размещенной документации, на торги выставлялись два участка на Мочищенском шоссе в районе Заельцовского кладбища: площадь участков и НТО, которые на них можно разместить составляла по 12 кв м, а срок аренды ― по 7 лет. Стартовая стоимость каждого лота составляла 184,8 тысяч рублей в год. В документах подчеркивается, что при отделке торговых павильонов используется основной цвет неостекленных поверхностей ― графитовый серый, дополнительный ― черно-серый, на фризе ― фирменный цвет хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговлю. НТО могут быть только одноэтажные высотой не более 5 метров.

Технологическое лидерство России: в конкурсе журналистов принимаются материалы о кадровом потенциале Сибири

В этой связи подготовка квалифицированных специалистов, способных решать задачи государственного масштаба, приобретает первостепенное значение. Именно этим аспектам посвящена номинация «Наука и образование».

Президент Владимир Путин, выступая на церемонии вручения премий в области науки и инноваций, отметил исключительную важность труда ученых, особенно молодых, для будущего России.

Крупный град побил огороды под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Первый крупный град в этом году в Новосибирской области прошел в Карасуке. Как сообщают местные жители и садоводы, основной удар стихии пришелся на улицы Демьяна Бедного и Осеннюю. В соцсетях люди сообщают, что размер горошин был аналогичен крупному жемчугу.

Стоит отметить, что многие огородники уже успели высадить в открытый грунт рассаду помидоров и перцев. Люди надеялись, что заморозков и погодных сюрпризов больше не будет, но ледяной удар уничтожил молодые побеги, пишет VN.ru. Издание отмечает, что юго-западные районы Новосибирской области, включая Карасукский, находятся в степной зоне, где весенние атмосферные фронты часто приносят такие резкие перепады.

Новосибирская область укрепляет позиции в сфере грузоперевозок

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с представителями транспортно-логистического бизнес-сообщества. В ходе встречи главе региона был представлен отчет о состоянии транспортно-логистической инфраструктуры региона, а также итоги работы железнодорожного транспорта за первые четыре месяца 2026 года.

Андрей Травников отметил положительную динамику развития транспортной отрасли в экономике области. По его словам, такие мероприятия способствуют не только обмену важной информацией, но и выработке совместных решений, а также укреплению взаимодействия между участниками рынка.

«Вектор» запатентовал псевдовирусы для оценки препаратов против «сибирского» варианта ВИЧ

ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» запатентовал набор рекомбинантных плазмидных ДНК и псевдотипированных вирусов, предназначенный для оценки эффективности противовирусных препаратов и вакцин. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Авторы разработки указывают, что она закрывает существовавший в мировой практике пробел — отсутствие стандартизированной панели для тестирования средств против рекомбинантной формы ВИЧ-1, которая активно циркулирует на территории Сибири. ВИЧ-1 — это наиболее распространенный в мире тип вируса иммунодефицита человека, вызывающий подавляющее большинство случаев СПИДа.

