Первый пляж Новосибирской области получит аттестацию в августе

На начало июля только один пляж Новосибирской области подготовил документы и находится на финальном этапе аттестации. Об этом редакции Infopro54 сообщила аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь.

— Только МКУ «Единая служба обеспечения жизни деятельности населения» Тогучина готовится к включению в реестр Росаккредитации городского пляжа парка отдыха «Любимый город». Документы уже в работе, в конце июля мы выезжаем на финальную проверку. Думаю, что в августе пляж будет аттестован, — отметила собеседница редакции.

По ее словам, это будет первый муниципальный пляж региона, который войдет в федеральный реестр. Сейчас в нем от Новосибирска только две частные зоны отдыха.

— Городские пляжи пока получают документы, но следующие шаги не предпринимают. Частные пляжи также сидят и чего-то ждут, — добавила эксперт.

Напомним, по новому федеральному законодательству, вступившему в силу с 1 января 2025 года, до 1 сентября 2025 года все пляжи России должны были войти в реестр, иначе им запретили бы работать с нового сезона, а при запуске им грозили серьезные штрафы. Нынешнее лето показало, что в Новосибирской области этот вопрос ни муниципалитеты, ни арендаторы частных пляжей, решать особо не торопятся, и штрафов не боятся.

Возможно. причиной тому стала ситуация с горнолыжными курортами региона, которые спокойно отработали сезон 2025-2026 года, также без включения в реестр и штрафов. Аттестацию прошел только один комплекс.

При этом специалисты МЧС анонсировали официальное открытие в Новосибирской области в этом сезоне 23 пляжей для купания. Это на два больше, чем в предыдущем году.

Для включения в реестр пляж должен соответствовать санитарным нормативам. Кроме того, в реестр нужно подать информацию о месте нахождения пляжа с геолокацией, адресе его расположения, протяженности и ширине пляжа, фото- и видеоматериалы, подтверждающие соответствие пляжа требованиям к категориям пляжей. При этом на объектах должны работать квалифицированные спасатели.

Ранее редакция сообщала о том, что с февраля 2026 года мэрия Новосибирска начала работу по аттестации пляжей, расположенных на территории МАУ «Дирекция городских парков», для их последующего включения в реестр Росаккредитации.