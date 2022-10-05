ГК «Расцветай» ввела в эксплуатацию проект в Москве

Монолитно-кирпичный дом «Расцветай в Люблино» (12-14 этажей) от известного новосибирского застройщика ГК «Расцветай» привлекает внимание современным архитектурным силуэтом и продуманным благоустройством придомовой территории. Современный ландшафтный двор-парк с детскими, спортивными площадками и зонами отдыха делает «Расцветай в Люблино» комфортным для проживания семей с детьми.

На первом этаже расположены коммерческие помещения, которые формируют для жителей «Расцветай в Люблино» всю необходимую инфраструктуру. Подъездные холлы московского проекта ГК «Расцветай» выполнены по авторскому дизайн-проекту.

Преимущество района Люблино — развитая транспортная и социальная инфраструктура и множество рекреационных зон. В пешей доступности от дома — три станции метро: «Волжская», «Люблино», «Кубанская» (МЦД-2).

— ГК «Расцветай» постоянно развивается и пополняет портфель как сданных, так и новых проектов. Ввод в эксплуатацию «Расцветай в Люблино» — важный шаг в стратегическом развитии компании. Мы постоянно расширяем географию проектов. В августе ГК «Расцветай» открыла продажи в проекте комплексной застройки в Ленинградской области — «Расцветай в Янино», — рассказали в пресс-службе застройщика.

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Фото пресс-службы компании