В Ордынке заведующая детским садом получила условный срок за кражу более 540 тысяч рублей

Ордынский районный суд признал виновной в мошенничестве заведующую Ордынского детского сада «Ручеек», сообщает пресс-служба ведомства.

В декабре прошлого года она похитила часть денежных средств, которые предназначались в качестве стимулирующих выплат работникам дошкольного учреждения. Обвиняемая подготовила приказы о поощрении, а после того, как получила деньги, сообщила, что была допущена ошибка в начислении, и забрала всю сумму себе.

Ущерб 13 педагогическим работникам нанесен на общую сумму более 540 тыс. рублей.

Подсудимая вину признала.

В связи с тем, что обвиняемая частично возместила ущерб, суд приговорил ее к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что экс-директор бердского приюта для животных получил два года условно за хищение бюджетных средств.