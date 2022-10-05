«После объявления частичной мобилизации я фактически остался без сотрудников»

— Евгений, вы входите в правление реготделения «ОПОРЫ РОССИИ», являетесь собственником бизнеса, то есть можете оценить влияние мобилизации не только на опыте своей компании, но и на опыте предпринимателей области в целом. С какими сложностями уже столкнулись?

— По моей компании частичная мобилизация ударила очень сильно. Мы занимаемся строительством и установкой окон. На 21 августа у нас в офисе в штате работали трое человек, на испытательном сроке находились еще двое, около десяти сотрудничали с нами на сдельной оплате. Все — молодые мужчины в возрасте 23-35 лет.

На сегодняшний день в офисе повестки получили четверо человек. Двух штатников я сейчас почти не вижу — они заканчивают свои дела перед уходом в часть. Тех, кто на испытательном сроке, мы вынуждены были отпустить, так как сейчас нет смысла продолжать их обучение. Они тоже в военкомате. Сдельщики практически все перестали отвечать на телефоны, так как не хотят, чтобы их нашли через отдел кадров, а кого-то, возможно, уже забрали.

На данный момент у нас в офисе остался один дежурный сотрудник. Очень многие процессы приходится кардинально перестраивать. Дело в том, что у нас есть действующие заказы не только с частными клиентами, но и по госконтрактам. Мы сейчас ищем на рынке труда тех, кто еще может работать, чтобы выполнить текущие обязательства. О новых я пока даже не заикаюсь.

Между тем у меня перед глазами уже есть примеры, когда подрядчики срывают исполнение обязательств перед госзаказчиками из-за ухода сотрудников.

— Сложно найти новых сотрудников?

— Вы знаете, такое ощущение, что рынок сейчас замер. Никто не знает, чего ожидать. На многие группы товаров снизился спрос, изменились покупательские настроения, и мы тоже стали заложниками этой ситуации.

Если говорить о рынке труда, то это парадокс. Работы очень много, а людей практически нет. Мы ищем разнорабочих и монтажников окон. Я открываю, к примеру, платформу «Авито», по поисковому запросу выдается информация на одиннадцать человек. Из них нам подойдут от силы трое-четверо человек, которые имеют необходимый опыт. Но, скорее всего, они сильно загружены и не захотят работать в одном месте. Сейчас так сложился рынок, что люди не хотят устраиваться в штат. По сдельным тарифам они зарабатывают гораздо больше. А сейчас еще и не хотят рисковать, чтобы не получать повестки через отделы кадров. Если же человек работает на сдельной основе, то есть риски возникновения форс-мажоров. К примеру, ему могут предложить заказ по более высокой цене. В штат нанять сотрудника сейчас очень сложно.

— А вы сами, как руководитель, попадаете под частичную мобилизацию?

— В первой волне моя категория под частичную мобилизацию не попадает. Но я вижу, что происходит на рынке — волнение руководителей и собственников бизнеса. Очень многие процессы приходится перестраивать из-за ухода ключевых сотрудников. Многие сейчас пытаются выйти из госконтрактов, чтобы не попасть в черные списки, но у нас не придуманы оперативные инструменты для таких решений. Это очень острая проблема.

Я говорю об этом, опираясь на цифры. В реготделении «ОПОРЫ РОССИИ» мы провели аналитику примерно по 700 предприятиям, работающим в разных сегментах (B2B, B2C, B2G), и пришли к выводу, что единственный способ сохранить экономику — освобождение от мобилизации бизнеса, который платит налоги. Это и прочие предложения были переданы в нашу головную организацию на федеральный уровень и сейчас рассматриваются в правительстве РФ.

— Вы сами какие-то решения принимали на случай своего призыва?

— Тут вся соль в том, что в каждой компании есть текущие процессы, которые нужно выполнять. Тем более в нынешней обстановке массового ухода кадров и проблем с исполнением обязательств. Чтобы «подстелить соломку», нужно оформить генеральные доверенности на близких либо на сотрудников/руководителей внутри организации, составить план действий. Для этого нужно отключаться от текущих процессов, идти к нотариусу. Кстати, сейчас к нотариусу попасть очень сложно, так как люди переоформляют квартиры, машины, организации в авральном режиме. Там огромные очереди. А понадобится это все в итоге или нет — никто не понимает.

В нашей компании мы все-таки прописали ряд рекомендаций по шагам, которые необходимо предпринимать, сделали доверенности на бухгалтера, сотрудника. Но они не дадут им вести бизнес в той мере, как может вести собственник. То есть потери для компании очень вероятны.

— Вы говорили, что у вас забрали из штата двоих сотрудников. Сохраняете за ними рабочие места?

— Я еще не разобрался в этом обязательстве, но места сохраняем. Как я уже говорил, сейчас желающих идти в штат немного.

— По вашим оценкам, как будет дальше развиваться ситуация?

— Несмотря на все сложности, мы все-таки остаемся предпринимателями. Просыпаясь каждое утро, мы принимаем новые правила игры. Такова специфика нашего российского рынка. Сохраняем позитив, работаем и продолжаем укреплять экономику в регионе, стараемся адаптироваться к новым условиям, понимая, почему государство их вводит. Хотелось бы видеть адекватные шаги навстречу.