ГК SKY Group завершила строительство очередного жилого дома ЖК «КрымSKY»

Это девятнадцатиэтажный многоквартирный дом на 143 квартиры с общей площадью жилых помещений более 7 тысяч кв. м. Стоимость строительства составила порядка 400 млн рублей.

Жилой квартал «КрымSKY» возводится на пересечении улиц Пархоменко и Плахотного в Ленинском районе. Девять зданий переменной этажности выделяются яркими фасадами с цветовым градиентом и уже узнаются горожанами как фирменная примета, а придомовые территории, насыщенные ландшафтными находками и арт-объектами, напоминают настоящие мини-парки. В распоряжении жителей — наземные автомобильные парковки, на одну квартиру предназначено одно машиноместо. Все дома ЖК оборудованы скоростными лифтами, дворы и парковки оснащены энергосберегающим светодиодным освещением.

— Я считаю, что произошла смена парадигмы. Потребители хотят жить по-другому, им нужны новые технологии, у них меняются потребности, на которые оказывают влияние внешние факторы, например пандемия, — прокомментировал президент SKY Group Владимир Литвинов. — Карантин потребовал более четкого зонирования пространств внутридворовых территорий, адаптированных под нужды конкретных групп населения: молодых мам с детьми, подростков, пожилых жителей. Вырос интерес к наличию парковой зоны. Комфорт проживания, на мой взгляд, невозможен без соответствующей инфраструктуры, позволяющей закрывать самые актуальные потребности жителей: собственная консьерж-служба, качественно оборудованная спортивная площадка, мангальная зона, аптека на территории.

ЖК «КрымSKY» создается по специально разработанному индивидуальному проекту с учетом требований, предъявляемых к объектам комфорт-класса. Общая площадь жилого комплекса составит свыше 83 тысяч кв. м. Перспективным планом развития комплекса предусмотрено строительство еще двух жилых домов.

ГК SKY Group — динамично развивающаяся новосибирская компания. Основными видами деятельности компании являются: осуществление функций заказчика-застройщика, организация управления строительством, осуществление функций генерального подрядчика, технический надзор за строительством, осуществление технологического и строительного инжиниринга, расселение ветхого и аварийного жилого фонда, управление жилым фондом, девелопмент и реализация высокотехнологичного оборудования. Расширяет сферу деятельности, ориентируясь на внедрение передовых технологий в области строительства, используя новые технологии и инженерные решения. В портфеле компании — реализованные проекты жилищного строительства «Тихие Зори», «ЧеховSKY», строящиеся жилищные комплексы: «КрымSKY», «Red Fox», «КубаньSKY».

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛОТУС застройщик ЖК КрымSKY проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф