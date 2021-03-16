Работники строительной компании получили долгожданную заработную плату

При участии судебных приставов, очередные 63 работника Восточной мостостроительной компании смогли получить заработную плату. Почти 6 млн рублей задолженности по заработной плате перечислены на счета взыскателей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.
— Всего с осени прошлого года в УФССП России по Новосибирской области, в отношении организации было возбуждено 393 исполнительных производства о взыскании заработной платы, на сумму почти 32 млн рублей, — уточнили в пресс-службе.
При этом, в рамках исполнительных производств судебными приставами к организации применены различные меры принудительного исполнения, в том числе, обращено взыскание на дебиторскую задолженность, имеющуюся перед должником.
— В настоящее время с ООО «ВМК» судебными приставами взыскано в пользу работников предприятия более 28 млн рублей. На исполнении остается еще 12 исполнительных производств, о взыскании задолженности по заработной плате, для чего, в отношении должника и дальше будут применяться различные меры принудительного исполнения, — рассказали в УФССП России по Новосибирской области.
Фото: pixabay.com, автор- Life-Of-Pix
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