Работники строительной компании получили долгожданную заработную плату

При участии судебных приставов, очередные 63 работника Восточной мостостроительной компании смогли получить заработную плату. Почти 6 млн рублей задолженности по заработной плате перечислены на счета взыскателей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

— Всего с осени прошлого года в УФССП России по Новосибирской области, в отношении организации было возбуждено 393 исполнительных производства о взыскании заработной платы, на сумму почти 32 млн рублей, — уточнили в пресс-службе.

При этом, в рамках исполнительных производств судебными приставами к организации применены различные меры принудительного исполнения, в том числе, обращено взыскание на дебиторскую задолженность, имеющуюся перед должником.