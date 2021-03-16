Спецподразделение мэрии будет контролировать концессии

В границах департамента промышленности, науки и инноваций мэрии Новосибирска создаЕтся подразделение, которое будет специализироваться на контроле за реализацией на территории города концессионных соглашений. Об этом объявил новый начальник департамента Виталий Витухин в ходе заседания комиссии горсовета по контролю за деятельностью исполнительной власти.

— Проводится реструктуризация департамента, — сообщил Витухин. — Пока штатное расписание не подписано до конца. Но все-таки в его проекте предусмотрены четыре человека для отслеживания и контроля за концессионными, инвестиционными и другими соглашениями партнерских отношений с муниципалитетом.

Напомним, что ранее департамент подвергся критике сразу нескольких профильных комиссий горсовета в части реализации проекта «Умные остановки» . Вскоре после этого руководство мэрии объявило о реорганизации департамента, который вначале покинул начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики Максим Леоненко, а затем руководитель департамента Александр Люлько. Новый начальник департамента Виталий Витухин был назначен на должность в конце прошлой недели, о чем сообщал глава города Анатолий Локоть.

Еще одно изменение в работе мэрии касается формы и сроков ежегодного отчета главы города. Как уже ранее анонсировалось профильной комиссией, мэру предстоит отчитываться по ряду критериев. Пока определен ряд количественных показателей, и этот список не окончательный.

— Мы можем сделать дополнения, возможно, будем вносить какие-то качественные показатели, — поясняет председатель комиссии горсовета Андрей Гудовский.

Среди количественных показателей оценки работы мэрии выделены экономические (собственные доходы бюджета, объем задолженности по аренде земельных участков, объем привлеченных инвестиций, количество соглашений муниципально-частного партнерства), социальные (количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, количество новых мест в образовательных учреждениях, очередь в детские дошкольные учреждения), инфраструктурные (объемы капитального ремонта, расселения ветхого и аварийного жилья, объем введенного жилья, протяженность новых и отремонтированных дорог, протяженность трамвайных путей, количество маршрутов, работающих по муниципальному контракту, единиц техники, количество новых зеленых зон и так далее). Каждый из этих критериев предстоит рассматривать в сравнении с прошлогодним периодом.

Что касается сроков, то отчет мэра будет сдвинут с февраля на март в силу объективных причин.

— Некоторые критерии просто физически не могут быть получены к регламентным срокам отчета мэра в феврале, — говорит первый вице-мэр Борис Буреев. — За месяц мы должны внести отчет в Совет депутатов, а это только первая неделя после новогодних праздников. Не исключаю, что не все департаменты будут готовы представить информацию именно к февралю.

Напомним: несмотря на то, что отчет мэра за прошлый год был, пусть и не без скандала, принят большинством депутатов, присутствующих на февральской сессии, тем не менее к следующему году главе города был предложен ряд рекомендаций при подготовке отчета.