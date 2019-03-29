ГК «Стрижи» оценили по декларируемым срокам ввода жилья в эксплуатацию

В марте 2019 года ЕРЗ оценил ГК «Стрижи» по критериям соблюдения застройщиками декларируемых сроков ввода жилья в эксплуатацию. Организациям, не допускающим нарушений указанных сроков, присваивался высший показатель рейтинга – 5. Согласно расчетам портала, нашей компании присвоена эта наивысшая оценка.

За время работы компании было сдано в эксплуатацию более 40 кирпичных домов. Объем ввода в эксплуатацию всех объектов составил 341 000 кв. м.

По данным единого реестра застройщиков (ЕРЗ) – проекта, реализуемого при поддержке Национального объединения застройщиков жилья, ГК «Стрижи» входит в тройку лидеров среди застройщиков Новосибирска. Из пятерки лидеров только ГК «Стрижи» не допустила ни одного нарушения по срокам за прошлый год.

ГК «Стрижи» за 2018 год занимает 107 место в рейтинге всех застройщиков Российской Федерации.

ГК «Стрижи» — сильный и надежный застройщик, который уверенно выходит на федеральный рынок и гордится каждым реализованным проектом.

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Фото предоставлено ГК «Стрижи»