Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков

Tele2 сообщает об итогах активности абонентов в своей сети на спортивных объектах Красноярска в начале марта 2019 года. За десять дней пользователи, приехавшие в край из 58 регионов России и 33 стран мира, потребили почти 30 Тб интернет-трафика, что сопоставимо с миллионом загруженных в Instagram «историй» (stories).

Самыми «качающими» спортивными объектами стали «Арена Платинум», «Арена. Север» и «Кристалл Арена» – на них пришлось более 35% совокупного интернет-трафика. Всплеск потребления мобильного интернета зафиксирован на полуфинале и финале женского хоккея. Также активно абоненты использовали интернет-трафик, когда смотрели женские и мужские соревнования по хоккею с шайбой. При этом на всех спортивных объектах абоненты активно делились контентом: доля исходящего трафика передачи данных была почти вдвое больше средних значений по региону в обычные дни. Скорость передачи данных на одного пользователя в сети LTE во время спортивных состязаний держалась на уровне не ниже 20 Мбит/с. Это в пять раз больше, чем нужно, например, для просмотра или ведения онлайн-трансляции в любой из социальных сетей.

Согласно данным оператора, мобильной связью на спортивных объектах Красноярска воспользовались более 180 000 абонентов Tele2 из Красноярска и еще 58 регионов России. Самыми разговорчивыми и «качающими» стали болельщики из Хакасии, Иркутска, Москвы, Екатеринбурга, Кемерова, Новосибирска и Омска. Среди болельщиков было почти равное количество мужчин и женщин. Предпочтения в услугах связи при этом оказались разными. Мужчины активнее использовали мобильный интернет − на их долю пришлось почти 56% общего трафика передачи данных и более 56% исходящего трафика. А вот более разговорчивыми традиционно оказались женщины − на долю прекрасной половины пришлось 52% общей продолжительности звонков.

В среднем абоненты Tele2 из российских городов проводили на мартовских спортивных играх 4 дня. Рекордсменами стали Мордовия, Екатеринбург и Казань – абоненты из этих регионов находились в Красноярске более 8 дней. А вот клиенты оператора с Камчатки, из Саратова и Орла в среднем проводили в Красноярске всего на один день.

Также за десять дней спортивных соревнований в сети оператора зарегистрировались гости из 33 стран мира, в числе которых Китай, Финляндия, Канада, США, Италия, Испания и другие. Больше всех звонков совершили и приняли гости из Китая. Рекордсменами по общей продолжительности разговоров стали канадцы.

— Мы были готовы к значительному росту нагрузки на сеть, когда создавали инфраструктуру и планировали дополнительное строительство на спортивных объектах. На одном из самых популярных объектов – комплексе «Арена. Север» – для бесперебойной работы сети мы установили несколько десятков объектов сетевой инфраструктуры, проложили более 5 000 метров фидерных трасс и установили более 70 антенн, которые обеспечили полное покрытие здания и доступность услуг связи для 45 тысяч болельщиков. Все это оборудование продолжит работать, обеспечивая хорошей связью наших клиентов, — говорит и. о. технического директора красноярского филиала Tele2 Андрей Криницин.

Фото: пресс-служба компании