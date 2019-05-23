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ГК «ВИС» пообещала создать в Новосибирске сотни рабочих мест

А также разместить заказы на предприятиях региона.
  • 23/05/2019, 11:00
ГК «ВИС» пообещала создать в Новосибирске сотни рабочих мест

На открывшемся Международном Сибирском транспортном форуме Группа «ВИС» представила проект ГЧП по созданию моста в Новосибирске, сообщили в пресс-службе компании.

По словам первого заместителя генерального директора Производственной фирмы «ВИС» Евгения Баскакова. (Компания возглавляет строительный дивизион Группы «ВИС» и является генеральным подрядчиком строительства моста), работы по подготовке территории строительства, переносу инженерных коммуникаций и реконструкции путепровода для движения трамваев стартовали в этом году.

Отмечается, что на разных этапах строительства будет создано до 700 рабочих мест. Планируется, что в основном к работам будут привлекаться специалисты и рабочие строительных специальностей, проживающие на территории Новосибирской области.

— Кроме собственных производственных мощностей Группы «ВИС» планируется задействовать строительные организации Новосибирской области. Значительная часть работ будет выполнена местными субподрядчиками. Это позволит загрузить строительные мощности региона на весь период возведения моста, — рассказал Евгений Баскаков.

Для реализации проекта будут привлекаться Новосибирские производства строительных материалов – железобетонных конструкций, асфальтобетонных смесей, бетона. Также будут задействованы имеющиеся в регионе карьеры песка и щебня. Дополнительно Группой «ВИС» для реализации проекта будут смонтированы и запущены в эксплуатацию асфальтобетонный завод и бетоносмесительная установка.

Концессионное соглашение о строительстве четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске заключено в декабре 2017 года между дочерней компанией Группы «ВИС», ООО «Сибирская концессионная компания» (ООО «СКК»), которая выступает концессионером проекта и концедентом — правительством Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Проект строительства платного моста через Обь Группа «ВИС» реализует на условиях 25-летней концессии с властями Новосибирской области. Общая стоимость проекта — 34,5 млрд руб., из них инвестиции концессионера — 8,2 млрд руб., капитальный грант — 26,2 млрд руб. Строительство моста начнется в 2019 году, завершится — в декабре 2022 года.

Мост, получивший название «Центральный», соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Строительство нового моста позволит проводить реконструкцию уже существующих.

Центральный мост представляет собой современную шестиполосную автомобильную дорогу с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность транспортных потоков. Помимо самого мостового перехода масштабное строительство будет развёрнуто по обеим сторонам реки Обь. Проект предусматривает создание нескольких путепроводов через городские трамвайные линии и ж/д линии Транссибирской магистрали, надземные пешеходные переходы. Общая протяжённость всех объектов превысит 5 километров.

Фото: пресс-служба Группы «ВИС» 

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