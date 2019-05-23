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За 4 месяца 2019 года АО «РЭС» направлено в ОВД 48 заявлений по фактам незаконного потребления электроэнергии

  • 23/05/2019, 07:00
В настоящее время большинство материалов находится в стадии проверки.

За 4 месяца 2019 года АО «РЭС» направлено в ОВД 48 заявлений по фактам незаконного потребления электроэнергииВ Новосибирской области продолжается активная работа по выявлению хищений электроэнергии, выполняемая в рамках реализации АО «РЭС» долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии.

Неотъемлемой частью этой работы является тесное взаимодействие с правоохранительными органами в части привлечения нарушителей к ответственности.

По итогам 4 месяцев 2019 года специалистами АО «РЭС» в органы внутренних дел направлено 48  материалов, из них:

–        45 – с признаками состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа»;

–        3 – с признаками состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

В настоящее время большинство материалов находится в стадии проверки. При этом по 10 делам об административных правонарушениях уже вынесены решения о привлечении виновных к административной ответственности. По решению мировых судей на лиц, допустивших безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии, наложены административные штрафы на общую сумму около 100 000 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2019 году на 17 % увеличилось количество поданных АО «РЭС» заявлений о незаконном потреблении электроэнергии и почти в 1,5 раза выросло число нарушителей, которые были привлечены к ответственности по решению судей.

Помните, что хищение электроэнергии – противозаконно, а люди, осуществляющие несанкционированное потребление, – правонарушители! От их действий страдают, как правило, добросовестные соседи – они в полной мере ощущают на себе все последствия хищений электроэнергии: скачки напряжения, меркнущие лампы в домах и испорченную бытовую технику. Кроме этого, незаконные подключения к электрической сети осуществляются с нарушением всех возможных норм и правил, что может вызвать короткое замыкание с последующим аварийным отключением или даже возгоранием.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

  • позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;
  • заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;
  • отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото пресс-служба компании

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