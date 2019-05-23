МТС и АФК «Система» представили передовые транспортные решения и проекты в Новосибирске

МТС и АФК «Система» представили современные решения и ключевые проекты своих портфельных компаний в сфере модернизации транспортной и дорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе МТС. Экспозиция представлена в рамках VIII Международного Сибирского транспортного форума, который проходит 22-25 мая 2019 года в Новосибирске.

На едином стенде АФК «Система представлены решения, в том числе уже внедряемые на территории Сибирского федерального округа. Экспозиция МТС посвящена видеонаблюдению и видеоаналитике, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры в рамках построения Интеллектуальной транспортной системы.

— Система видеомониторинга (пилот в г. Новосибирск), включая адаптивную систему фотовидеофиксации, учитывающую различные сценарии детекции в зависимости от типа перекрестка, позволяет обеспечить получение городскими службами данных о текущей обстановке в режиме реального времени, а также сигнала тревоги в случае чрезвычайной ситуации. Данная платформа интегрируется с системами поддержки принятия решений и анализа интенсивности передвижения населения по городу, что позволяет оперативно влиять на изменение обстановки, а также осуществлять прогнозирование и моделирование ситуаций в целях проведения оперативных и плановых мероприятий, — уточнили в компании.

Кроме того, на стенде представлен пилотный проект по видеоаналитике на парковках для автоматического определения свободных и занятых мест, реализованный МТС в городе Арске.

Фото: Юлия Данилова