ГК Халтек — инжиниринговые работы, поставки инструментов и инструментальных систем на российский рынок

За счет нацеленности на активное развитие, грамотного управления предизеднта в лице президента Храмова Александра Владимировича, опыта и профессионализма сотрудников, организация достигает больших успехов в сфере инжиниринга.

ГК «Халтек» предоставляет услуги комплексно, от инжиниринговых работ «под ключ», до поставок инструмента и инструментальных систем.

Актуальные предложения:

Инжиниринговые услуги.

Инструмент и оснастка.

Собственное производство.

Металлорежущее оборудование.

Учебный техно-центр.

Предприятие оказывает сервис-обслуживание и техподдержку Заказчиков, занимается обучением операторов, наладчиков. Организация подбирает станки и оборудование по запросу клиентов, производит станочную оснастку, занимается разработкой инструментальных систем. ГК «Халтек» оказывает действенную помощь и поддержку для российских предприятий, консультирует по вопросам применения производительного инструмента для резки металлов. Сотрудничество с лучшим инжиниринговым предприятием России помогает клиентам выводить процесс производства на новый уровень и масштабировать бизнес.

УТЦ Халтек

Предприятие не только поставляет инструмент и оборудование, но и стажирует специалистов операторов, внедряет передовые методы обработки. Во многом, оказанием этих услуг стало возможным благодаря собственному УТЦ производственного центра, который функционирует в Ульяновске на площадке в 3000 квадратных метров. В учебном центре работает парк обрабатывающих центров японской фирмы «MAZAK», есть склад, где храниться современное оборудование. Ознакомиться с новейшими разработками и станками можно в выставочном зале учебного центра.

Также в УТЦ работает производственный цех, который оснащен передовым инструментом и инструментальными системами от производителей со всего мира, измерительная лаборатория. Филиал УлГТУ ежегодно обучает 15 студентов-магистрантов, которые занимаются научно-исследовательской, проектно-конструкторской работой по машиностроительным технологиям, повышению работоспособности.

О благотворительности и помощи нуждающимся от руководителей ГК Халтек

У директора ведущего инжинирингового предприятия есть много сильных качеств, как у грамотного управляющего, но также Храмов А.В. активно ведет благотворительную деятельность. Президент компании оказывает всевозможную материальную помощью нуждающимся. Это проявляется в поддержке храмов и церквей, детских домов и интернатов. На регулярной основе оказывается поддержка Центру Соцреабилитации «РАДИУС», а также Школе интернату №88 «Улыбка». Благодаря этой поддержке, обеспечиваются благоприятные условия для ребятишек. По распоряжению Александра Владимировича заведения оснащаются компьютерным оборудованием для обучения, музыкальным оборудованием, поставляются продукты, игрушки, сладости.

Сотрудники ГК «Халтек» отмечают отличные условия для работы и профессионального роста, созданные в компании. Помимо этого, работники получают материальную помощь, предназначенную на подготовку детей к новому учебном году, путевки в летние детские лагеря. В качестве культурной программы, сотрудникам и членам семьи выделяются билеты на экскурсионные выезды и в театры. Руководство следит за здоровьем подчиненных, поэтому предоставляет бесплатный доступ к бассейну (круглый год), обеспечивает ДМС.