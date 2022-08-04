Рекламодателям

ГК Халтек — инжиниринговые работы, поставки инструментов и инструментальных систем на российский рынок

  • 04/08/2022, 19:39
Группа компаний «Халтек» работает на российском инструментальном рынке без малого 30 лет.

За счет нацеленности на активное развитие, грамотного управления предизеднта в лице президента Храмова Александра Владимировича, опыта и профессионализма сотрудников, организация достигает больших успехов в сфере инжиниринга.

ГК «Халтек» предоставляет услуги комплексно, от инжиниринговых работ «под ключ», до поставок инструмента и инструментальных систем.

Актуальные предложения:

  • Инжиниринговые услуги.
  • Инструмент и оснастка.
  • Собственное производство.
  • Металлорежущее оборудование.
  • Учебный техно-центр.

Предприятие оказывает сервис-обслуживание и техподдержку Заказчиков, занимается обучением операторов, наладчиков. Организация подбирает станки и оборудование по запросу клиентов, производит станочную оснастку, занимается разработкой инструментальных систем. ГК «Халтек» оказывает действенную помощь и поддержку для российских предприятий, консультирует по вопросам применения производительного инструмента для резки металлов. Сотрудничество с лучшим инжиниринговым предприятием России помогает клиентам выводить процесс производства на новый уровень и масштабировать бизнес.

УТЦ Халтек

Предприятие не только поставляет инструмент и оборудование, но и стажирует специалистов операторов, внедряет передовые методы обработки. Во многом, оказанием этих услуг стало возможным благодаря собственному УТЦ производственного центра, который функционирует в Ульяновске на площадке в 3000 квадратных метров. В учебном центре работает парк обрабатывающих центров японской фирмы «MAZAK», есть склад, где храниться современное оборудование. Ознакомиться с новейшими разработками и станками можно в выставочном зале учебного центра.

Также в УТЦ работает производственный цех, который оснащен передовым инструментом и инструментальными системами от производителей со всего мира, измерительная лаборатория. Филиал УлГТУ ежегодно обучает 15 студентов-магистрантов, которые занимаются научно-исследовательской, проектно-конструкторской работой по машиностроительным технологиям, повышению работоспособности.

О благотворительности и помощи нуждающимся от руководителей ГК Халтек

У директора ведущего инжинирингового предприятия есть много сильных качеств, как у грамотного управляющего, но также Храмов А.В. активно ведет благотворительную деятельность. Президент компании оказывает всевозможную материальную помощью нуждающимся. Это проявляется в поддержке храмов и церквей, детских домов и интернатов. На регулярной основе оказывается поддержка Центру Соцреабилитации «РАДИУС», а также Школе интернату №88 «Улыбка». Благодаря этой поддержке, обеспечиваются благоприятные условия для ребятишек. По распоряжению Александра Владимировича заведения оснащаются компьютерным оборудованием для обучения, музыкальным оборудованием, поставляются продукты, игрушки, сладости.

Сотрудники ГК «Халтек» отмечают отличные условия для работы и профессионального роста, созданные в компании. Помимо этого, работники получают материальную помощь, предназначенную на подготовку детей к новому учебном году, путевки в летние детские лагеря. В качестве культурной программы, сотрудникам и членам семьи выделяются билеты на экскурсионные выезды и в театры. Руководство следит за здоровьем подчиненных, поэтому предоставляет бесплатный доступ к бассейну (круглый год), обеспечивает ДМС.

Фото с сайта компании Халтек

316

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

новости Новосибирска

«Я маньяк, Александр, опасный серийный маньяк»

Все материалы
Лента новостей

Мэрия Новосибирска и инвестор пересмотрят условия тепловой концессии

04/08/2022, 19:26

В полпредстве назвали регионы Сибири, отстающие в заготовке топлива на зиму

04/08/2022, 18:46

Более 400 новосибирских налогоплательщиков попали под действие моратория на банкротство

04/08/2022, 18:00

Аграриям предлагают подкармливать скот нанокрахмалом

04/08/2022, 17:49
Популярное

Новосибирский депутат призвал не финансировать таджикскую диаспору

04/08/2022, 16:45

Туту.ру составил список музеев России, которые стоит посетить

04/08/2022, 12:39

Пивоваренный концерн Heineken оценил свои российские активы в 475 миллионов евро

04/08/2022, 10:29

Новости компаний

ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство загородных домов

04/08/2022, 15:50

ВТБ намерен выдать 350 тысяч карт жителя в регионах по итогам 2022 г.

04/08/2022, 13:04

Больше 50 тысяч: в Новосибирске растет число пользователей сервиса «Ростелеком. Ключ»

04/08/2022, 11:57

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска