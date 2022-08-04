Мэрия Новосибирска и инвестор пересмотрят условия тепловой концессии

В связи с отнесением Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения мэрия города решила пересмотреть условия тепловой концессии. Напомним, конкурс по выбору концессионера муниципалитет объявлял в прошлом году. Интерес к конкурсу проявили несколько компаний, помимо инициатора предложения — ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (Входит в ООО «Сибирская генерирующая компания», СГК. — Ред.).

— Постановляю создать рабочую группу по определению условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и утвердить ее состав. До 31 декабря группа должна провести переговоры с «Новосибирской теплосетевой компанией» в форме совместных совещаний в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования, — говорится в постановлении за подписью первого вице-мэра Бориса Буреева. — По результатам переговоров до 15 января 2023 года «Новосибирская теплосетевая компания» должна будет представить в мэрию города на рассмотрение предложение и проект концессионного соглашения с внесенными изменениями.

Рабочая группа должна в течение трех дней рассмотреть эти изменения. После этого документ передается в департамент по инвестициям, который должен либо подготовить проект документа обосновывающий невозможность заключения концессии, либо в течение 15 дней подготовить документ о заключении концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения с ООО «Новосибирская теплосетевая компания» без конкурса, говорится в документе, опубликованном на сайте муниципалитета. После этого концессионер должен проинформировать мэрию об источниках финансирования деятельности и подтвердить возможность получения средств. Таким образом тепловая концессия может стартовать в Новосибирске уже в первом квартале 2023 года. В рабочую группу вошли чиновники мэрии, представители МУП «Энергия» и депутаты горсовета.

Напомним, в январе 2022 года на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства РФ, которым утвержден переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения.

В конце февраля 2022 года в мэрии прошло заседание рабочей группы по вопросу заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения на территории города на конкурсной основе. Концессионная инициатива «Новосибирской теплосетевой компании» к мэрии Новосибирска была опубликована на сайте госторгов 10 июня 2021 года для сбора заявок. Предложение «дочки» СГК предполагало, что компания модернизирует часть теплосетевого хозяйства города в соответствии с заранее утвержденным инвестпланом с лимитом расходов 5,5 млрд рублей (без НДС). Затраты концессионера на модернизацию предполагалось учесть при расчете тарифа на теплоснабжение, а недополученные доходы компании и экономически обоснованные расходы, возникшие при выполнении инвестпрограммы, «подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения». По предварительным расчетам, валовая выручка концессионера от эксплуатации городского имущества за 10 лет составляла около 59 млрд рублей. Концессионную плату соглашение не предполагало.

В марте в ходе круглого стола сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев сообщил, что в ценовых зонах теплоснабжения преимущественным правом на заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения обладает единая теплоснабжающая организация без проведения конкурса (В Новосибирске это ООО «Сибирская генерирующая компания». — Ред.). Кроме того, конкурс на право заключения концессионного соглашения в ценовой зоне проводится в случае отказа единой теплоснабжающей организации от заключения концессионного соглашения.

В апреле исполнительный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Павел Барило сообщал, что на планах компании по реализации тепловой концессии в Новосибирске нынешняя ситуация не сказалась.

Ранее редакция сообщала, что для контроля за тепловой концессией департаменту мэрии добавили полномочий.