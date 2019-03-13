ГК «Завод Труд» планирует создать региональный центр горно-обогатительного машиностроения

— Мы отправили предложение в минпромторг РФ о создании на базе нашего предприятия регионального центра горно-обогатительного оборудования. Инициативу в ведомстве поддержали, но оказалось, что в пределах полномочий департамента цветной металлургии, которому наше предложение было отписано, отсутствует такое направление, как горно-обогатительное оборудование. Мы решили попросить помощи полпреда в решении этого вопроса, — рассказал во время визита на предприятие полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло директор ООО «Инновационно-технологический центр разработки высокопрочных материалов» Юрий Михайлов.

Директор АО «Машзавод Труд» Юнус Ислямов напомнил, что в СССР при Министерстве цветных металлов было научное объединение, собиравшее машиностроительные и горно-обогатительные предприятия. На этих конференциях проходил обмен опытом и контактами. Обсуждались научно-технологические новинки, которые внедрялись в отрасли или были готовы к внедрению. Выстраивалось взаимодействие с заказчиками.

— С распадом СССР такие централизованные встречи прекратились. 14 лет назад мы решили возродить эту традицию. Заинтересованность очень большая. К нам приезжают более 100 участников из разных городов России, а также из-за рубежа, — пояснил Ислямов.

По его словам, создание на базе завода регионального центра горно-обогатительного оборудования поднимет статус мероприятия. Это позволит предприятиям отрасли устанавливать новые контакты и получать заказы от компаний, которые сейчас закупают необходимое оборудование за рубежом.

— Мы в любом случае будем продолжать проводить это мероприятие. Сейчас машиностроение в России находится в достаточно сложной ситуации. Если мы донесем до заказчиков информацию, что можем выпускать продукцию мирового уровня, что готовы выполнять сложные заказы, то предприятия отрасли получат новый шанс на развитие, — подчеркнул Ислямов.

Представители ГК «Завод Труд» надеются, что в рамках центра у предприятий группы также появится возможность претендовать на господдержку проектов, связанных с внедрением в производство наукоемких технологий.

— Сейчас у нас в проработке находятся несколько очень крупных контрактов на производство уникальной продукции. В целом у нас много разработок, которые мы готовы внедрять в производство, — говорит Юнус Ислямов. — Судя по результатам, показываемым нашим предприятие, а также резидентами нашего парка, есть ощущение взрывного роста спроса на продукцию. Сейчас в условиях кризиса доверия для покупателей очень важно, чтобы у завода-изготовителя была нормальная репутация, чтобы партнер был устойчивым и выполнял свои обязательства.

На территории промышленного парка «Завод Труд» сегодня работают около 70 резидентов. В 2016 году компании парка произвели продукцию на 1,5 млрд рублей, в 2018 году — на 4 млрд. Из них около 1 млрд продукции приходится на группу компаний «Завод Труд». За 2 месяца 2019 года объем производства вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В парке создано более полутора тысяч рабочих мест.

Во время пресс-подхода Сергей Меняйло отметил, что ГК «Завод Труд» можно назвать примером предприятия, «настроенного на исполнение Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за счет привлекательной модели работы с резидентами». В то же время полпред заявил, что для подготовки обращения в Минпромторг РФ он должен более четко понимать, какой эффект будет получен в результате создания центра, причем не для конкретного предприятия, которое хочет увеличить объем выпуска продукции, а для отрасли и экономики округа в целом.

— Озвученные вами цели вы можете достичь, продолжая работать в существующем формате. Если наполнение не изменится, то статус регионального центра вам ничего не даст. Вы — коммерческая структура, которая самостоятельно зарабатывает деньги. Если ваша продукция пользуется спросом, то она не будет простаивать, — констатировал Меняйло, рекомендовав предприятию более детально проработать свое предложение.

ОАО «Машзавод Труд» — ведущее предприятие в России по выпуску гравитационного обогатительного оборудования. В ГК «Завод Труд» входят ОАО «Машиностроительный завод Труд», ЗАО «Рекон-Т», ЗАО «Тигом», ООО «Термофор», ООО «Конвектика».

Фото Сибирского окружного информационного центра