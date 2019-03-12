Минпромторг региона определяет потенциальных участников нацпроекта

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу и «Российскому экспортному центру» (РЭЦ) к 1 апреля 2019 года подготовить список производителей — потенциальных участников федерального проекта «Промышленный экспорт». Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства.

Минпромторг Новосибирской области определён уполномоченным органом по реализации федерального проекта «Промышленный экспорт» на территории региона и в настоящее время приступил к формированию перечня потенциальных участников программы., сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что ключевым инструментом поддержки является предоставление кредитов с льготной процентной ставкой через уполномоченные банки, на цели финансирования проектов по организации, либо модернизации экспортно-ориентированных производств на территории РФ, а также по созданию либо модернизации производств в иностранных государствах.

Предприятиям, соответствующим условиям порядка отбора экспортно-ориентированных компаний, ставка по кредиту, на вышеуказанные цели, будет снижены на 4,5 % от рыночных ставок.

Фото: Юлия Данилова