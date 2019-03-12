 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Минпромторг региона определяет потенциальных участников нацпроекта

Правительство РФ поручило к апрелю определить участников проекта «Промышленный экспорт».
  • 12/03/2019, 19:04
Минпромторг региона определяет потенциальных участников нацпроекта

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу и «Российскому экспортному центру» (РЭЦ) к 1 апреля 2019 года подготовить список производителей — потенциальных участников федерального проекта «Промышленный экспорт». Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства.

Минпромторг Новосибирской области определён уполномоченным органом по реализации федерального проекта «Промышленный экспорт» на территории региона и в настоящее время приступил к формированию перечня потенциальных участников программы., сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что ключевым инструментом поддержки является предоставление кредитов с льготной процентной ставкой через уполномоченные банки, на цели финансирования проектов по организации, либо модернизации экспортно-ориентированных производств на территории РФ, а также по созданию либо модернизации производств в иностранных государствах.

Предприятиям, соответствующим условиям порядка отбора экспортно-ориентированных компаний, ставка по кредиту, на вышеуказанные цели, будет снижены на 4,5 % от рыночных ставок.

Фото: Юлия Данилова

Популярное с сайта

Количество обращений в Росреестр продолжает расти

Количество обращений в Росреестр продолжает расти

12/03/2019, 12:33
Количество зарегистрированных прав в феврале выросло на 35% по сравнению с предыдущим месяцем.
Каждый четвертый новосибирец ощущает угрозу увольнения

Каждый четвертый новосибирец ощущает угрозу увольнения

12/03/2019, 11:58
В сфере «Начало карьеры, студенты» на одно предложение претендуют более 13 претендентов.
МКП «Горэлектротранспорт» объединили с МУП «Автосвязь»

МКП «Горэлектротранспорт» объединили с МУП «Автосвязь»

12/03/2019, 11:32
Соответствующее постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Актуальный разговор

кондитерская «Семьи Воробец»

80% заказов через сарафанное радио

Все материалы
Новости

Спрос на жилье в новостройках в Новосибирске за год упал на 13%

12/03/2019, 18:28

Первый дилер Haval появился в Новосибирске

12/03/2019, 18:21

В ГЖИ поступило 20 жалоб о начислении двойных платежей за вывоз ТКО

12/03/2019, 17:05

Задолженность по имущественным налогам новосибирцев снизилась на 26%

12/03/2019, 15:30

Глеб Поповцев возглавил совет директоров Биотехнопарка

12/03/2019, 14:41

Количество обращений в Росреестр продолжает расти

12/03/2019, 12:33

Каждый четвертый новосибирец ощущает угрозу увольнения

12/03/2019, 11:58

МКП «Горэлектротранспорт» объединили с МУП «Автосвязь»

12/03/2019, 11:32

ВТБ Факторинг на треть увеличил финансирование предприятий Западной Сибири

12/03/2019, 11:09

Корпус школы для «Лицея №130 им. академика М. А. Лаврентьева» построит ЗАО РСУ-5 «НГС»

12/03/2019, 10:47

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска