В центре масленичных гуляний

Уже который год в самом сердце Плющихинского жилмассива проходят веселые праздники, и Масленица среди них занимает особое место — масштабное, яркое и поистине народное гуляние. К домам по улице Высоцкого съезжаются люди со всей округи, чтобы устроить проводы зимы и встретить сибирскую весну вместе со своими соседями.

За ходом праздника, как и всегда, наблюдает депутат Законодательного Собрания НСО от этого округа Сергей Конько. Выступив на сцене с коротким приветственным словом, он общается с жителями жилмассива.

— Праздник Масленицы на Плющихинском жилмассиве стал уже традиционным, и с каждым годом только набирает обороты, — отмечает он. — Сначала приходило немного народа — около ста человек, но с течением времени их становилось все больше и больше. В прошлом году мы накормили блинами почти полторы тысячи людей. Сегодня, думаю, на этой площадке соберутся и все две тысячи.

Масленица на Плющихинском жилмассиве отличается от других подобных городских мероприятий. Во-первых, это не просто хороводы под песни одного скомороха, а полноценные выступления на сцене творческих коллективов, ярмарка с бойкой торговлей, игры и соревнования для детей, и, конечно же, бесплатная раздача каши из полевой кухни и горячего чая. Во-вторых, почти все пришедшие знакомы друг с другом, что придает празднику почти домашнюю теплую атмосферу.

— Каждый год мы собираем «обратную связь» через социальные сети и прямое общение на мероприятии: что понравилось или, наоборот, не понравилось, что еще хотели бы увидеть на празднике. Часто подсказки приходят от творческих коллективов, которые мы приглашаем к участию. Именно поэтому Масленица, да и другие праздники, становятся только лучше и, соответственно, популярнее у жителей жилмассива. О создании ярмарки нас как раз попросили сами люди, и в ней с удовольствием принимают участие местные умельцы, — с гордостью за Масленицу рассказывает Сергей Конько.

Творческие коллективы преимущественно из местных культурных учреждений: школа искусств № 25, школа № 167 и другие. Девушки и парни участвуют на празднике в качестве аниматоров, о чем с удовольствием готовы рассказать подробнее. Так, Виктория, Ирина и Ксения из театральной студии «Театр + МЫ» от 167-й школы курируют мероприятие уже в третий раз. Сильной стороной Масленицы называют созданные для детей локации.

— Дети идут туда с удовольствием, чтобы поиграть и получить жетоны для обмена на сладости, игрушки и другие призы. Особенно всем нравится забава на бревнах, — отмечают девушки почти хором. — Самим нам нравится живое общение с детьми, которое заряжает энергией и позитивом. Стараемся относиться к здешним мероприятиям не только как к работе, но и как к празднику, получать удовольствие.

Одним из главных мест притяжения на мероприятии можно смело назвать локацию с полевой кухней. Горячую гречневую кашу только успевают накладывать на тарелки. У настоящей мобильной печки, которую предоставил отряд управления Росгвардии для праздника, порой собирается очередь, чтобы разглядеть диковинную технику и сфотографироваться на память.

— В последнее время на этой площадке востребована не только Масленица, но и добрый светлый праздник Дня Победы — 9 Мая. Он уже успел стать традиционным, как и День защиты детей. Эти три главных праздника для Плющихинского жилмассива стали настолько массовыми и любимыми, что люди не уезжают в город, а предпочитают отмечать их здесь. Тем более что в эти праздничные дни пожилым людям и семьям с детьми не так легко выбраться в центр Новосибирска.

— По сравнению с другими праздниками здесь действительно очень хорошо: многолюдно, интересно. Поэтому сегодня остались на жилмассиве и никуда не поехали, о чем совершенно не жалеем. Только вот пока блинов не удалось попробовать, очередь слишком большая, — замечают, смеясь женщины.

Елена и Жанна признались, что живут на Плющихинском жилмассиве уже 10 лет, и на праздники раньше предпочитали уезжать в город. Но в последнее время, сравнив их организацию с мероприятиями у себя в районе, перестали это делать.

Многолюдность мероприятия объясняется просто: сюда приходят целыми семьями, как, например, девочка Даша, которая на Масленице вместе с мамой, бабушкой, маленьким братом и сестрой. Они, как и все на празднике, живут здесь же — на Плющихинском жилмассиве.

— На Масленице мне очень нравятся конкурсы, сегодня я уже перетягивала канат, ходила на палках — и даже выиграла 3 жетона. Но их пока мало для обмена на шарики или сахарный петушок, поэтому пойду участвовать снова, — рассказала Даша.

Кажется, что место на Масленице нашлось для всех: дети играют и выигрывают, взрослые наслаждаются весенними шашлыками, пожилые люди организовали свой кружок по интересам и распевают песни под аккомпанемент баяна, а молодежь осваивает навыки фотографии у макета русской печки, преобразованной в фотозону. После таких народных гуляний они обязательно все будут ждать с нетерпением нового праздника на Плющихинском жилмассиве.

Фото: автора