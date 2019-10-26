Увольнение с работы: на какие выплаты можно расcчитывать

Документ этот важный, но по каким-то причинам мало кто из нас его внимательно изучал. В этом кодексе есть правила построения деловых отношений, а также описание решений сложных ситуаций, которые могут возникать между работником и работодателем. Имеются в этом документе и особые оговорки, касаются они, в первую очередь, рабочих, нанятых на сезон, по срочным трудовым договорам, по совместительству, вахтовым методом, на сдельных условиях оплаты труда, для работы в условиях Крайнего Севера и так далее. Подобные оговорки касаются небольшого количества работников, которым настоятельно рекомендуется перед подписанием внимательно читать свой трудовой договор с работодателяем.

Если же, Вы, работник, имеющий определённый оклад и нормированный рабочий день/неделю, и увольняться вы по собственному желанию не планируете, то эта статья вам может быть интересной и полезной.

Как забрать остаток заработной платы и отпускные

Увольнение может произойти в любое время, например, в середине месяца, когда зарплата за минувший месяц уже получена, а до следующей осталось ещё несколько дней. В этом случае бухгалтерия предприятия или компании должна сделать расчёт зарплаты и выплатить за отработанные дни деньги полном объёме. Точно также бухгалтерия должна поступить с премиальными выплатами и прочими надбавками.

Если работника увольняют через полных 12 месяцев после того, как он был последний раз в отпуске, то он может претендовать на получение отпускных. Сотрудникам государственных предприятий каждый год положен оплачиваемый отпуск, продолжительность которого может составлять от 14 до 28 дней (см. свой Трудовой договор). Если с момента выхода из последнего отпуска прошёл год и более, то при увольнении можно требовать финансовую компенсацию за отпуск, в котором работник не успел побывать.

О расчёте отпускных

Бухгалтерия многим из нас кажется чрезвычайно сложной, поэтому мы склонны доверять бухгалтерам, которые, как и все мы могут ошибаться или лукавить. Поэтому некоторые финансовые расчёты разумно научиться выполнять самостоятельно. Касается это, например, расчёта суммы отпускных, когда учитывается каждый день. Дело в том, что некоторые из работников делят количество дней своих отпусков на части, или используют отпуск, так сказать авансом. При увольнении бухгалтерия обязана компенсировать работнику отпускные за не отгулянные им дни, или же работник должен вернуть отпускные деньги, полученные им авансом. Если увольняемый сотрудник отказывается возвращать деньги, то работодатель имеет полное право взыскать их через суд.

О выходном пособии

Если работник решил уволиться по собственному желанию, то о выплате выходного пособия речи быть не может. На получение такого пособия можно рассчитывать только в случае увольнения «по статье»: из-за сокращения штата или ликвидации предприятия/компании. В таких случаях работодатель обязан произвести полный расчёт и выдать так называемое «выходное пособие», которое будет компенсировать работнику потерю своего места.

О размере выходного пособия

Размер выходного пособия напрямую зависит от размера среднего дневного заработка, при этом для расчёта берётся общая сумма полученной заработной платы, выплаченной/полученной за весь период работы. Узнать размер своего выходного пособия можно с помощью нехитрых математических действий: размер зарплаты делим на количество отработанных дней, полученную цифру умножаем на количество дней, которое должно покрывать выходное пособие. Количество дней, попадающих под выплату выходного пособия может быть разным, в любом случае НДФЛ с итоговой сумму не удерживается. Выходное пособие выдаётся в день увольнения, вместе с оставшейся суммой заработной платой и компенсацией за не отгулянный отпуск.

Иногда работодатели при начислении выходного пособия сотруднику, попавшему под статью сокращение штата или ликвидации предприятия, используют более простую схему. Такая схема подразумевает выплату среднего размера зарплаты, выплаченной/полученной за последние два-три месяца. Выплачивается такая зарплата в течение одного или даже двух месяцев, и подобные нюансы оговариваются во время приёма на работу и закрепляются в трудовом договоре.

Можно рассчитывать на получение средней зарплаты после увольнения, даже если подобного пункта в трудовом договоре не было. Для этого необходимо:

В течение 10 дней после увольнения встать на учёт в службу занятости;

Взять справку;

Предоставить её бывшему работодателю.

В этом случае работодатель может отказать и даже подать в суд, но органы социальной защиты, а также суды, как правило, занимают сторону уволенного работника, особенно если в его семье есть несовершеннолетние дети и нетрудоспособные иждивенцы.

Оплата больничного листа после увольнения

Наверняка, многие из вас не знали, что в течение первого месяца после увольнения из-за сокращения штата или ликвидации предприятия больничные листы обязан оплачивать бывший работодатель. Согласно Трудовому Кодексу безработный человек, в течение 30 дней после своего увольнения имеет права обратиться к своему бывшему работодателю за денежной компенсацией по полученному им больничному листу. Правда, в этом случае больничный лист будет оплачен в 60-процентном размере от среднего заработка и стаж здесь не учитывается.

Если больничный лист был открыт до момента увольнения, то его оплата должна составить все 100 процентом и в этом случае на получение компенсации может рассчитывать даже тот, кто уволился по собственному желанию. Максимальное количество оплачиваемых дней по больничному листу после увольнения не превышает 75.

Заметим, что на получение оплаты по больничному можно рассчитывать только в том случае, если на листе будет стоять отметка 01, которая означает «Заболевание» или 02 — «Травма». Все остальные коды/отметки на больничном листе для оплаты не подходят. Если работодатель — банкрот, или компания полностью закрылась, то за оплатой по больничному листу можно обратиться в местное отделение Фонда социального страхования.

Как показывает практика, работодатели весьма неохотно платят деньги своим уволенным сотрудникам, от чего выплат компенсаций добиваются лишь самые настойчивые и знающие свои права.