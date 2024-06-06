Новосибирская транспортная компания открывает сеть АЗС

Транспортная компания ООО «Маник», занимающаяся перевозкой светлых нефтепродуктов по регионам Сибири, запускает инвестпроект в рамках которого создает сеть АЗС — G7. Об этом редакции Infopro54 рассказал учредитель компании Евгений Демченко.

На данный момент начала работу первая автозаправочная станция, расположенная в Ленинском районе Новосибирска. В июле компания планирует открыть АЗС в городе Болотное.

ООО «Маник» занимается перевозкой нефтепродуктов по территории России и Ближнего зарубежья с 2006 года. Партнерами компании являются «Газпромнефть», «Роснефть», «Татнефть» и т.д. В автопарке на данный момент более 100 машин. По словам Евгения Демченко, по объему перевозок бензина и дизтоплива по итогам 2023 года компания вошла в тройку крупнейших перевозок светлых нефтепродуктов в Сибири.

— Мы давно работаем на рынке, знаем сильные и слабые стороны всех игроков и поэтому решили создать свою сеть АЗС, где все эти нюансы будут учтены. Кроме того, из-за СВО с российского рынка ушли многие импортные компании, освободив место для российского бизнеса, — комментирует собеседник Infopro54. — На станциях компании будет продаваться бензин — от АИ-92 до АИ-100, дизельное и газовое топливо. Причем сейчас по нашему заказу в сертифицированной лаборатории идет разработка фирменного топлива, которое мы планируем продвигать. В перспективе планируем также установить заправки для электромобилей.

В планах «Маник» на первом этапе открыть не менее 7 АЗС в Новосибирской области, а далее выходить в соседние регионы. В частности, компанию интересует Томская и Кемеровская области. Объем инвестиций в проект Евгений Демченко назвать отказался, отметив, что это коммерческая информация.

При этом параллельно с развитием собственной сети АЗС компания «Маник» также будет продолжать и наращивать сотрудничество с прежними партнерами, в том числе вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК).

Стоит отметить, что рынок продажи нефтепродуктов в Новосибирске является высококонкурентным. По данным 2ГИС, в городе на данный момент зарегистрированы 433 АЗС. 80 филиалов работают под брендом «Газпромнефть», 47 — «Газойл», 27 — «Прайм», 23 — «Опти», 18 — «Гранд», 15 — «Энергия», 13 — Nafta24, 7 — Teboil, по 6 — «Роснефть» и «Топаз».

По данным Seldon.Basis, по итогам 2023 года выручка ООО «Маник» составила 465 млн рублей, чистая прибыль — почти 48 млн рублей. Директором и учредителем компании является Ксения Демченко. Евгений Демченко, директор и собственник ООО «Сибнефтетрейд», возглавлял ООО «Маник» до 2019 года.

Ранее редакция рассказывала о том, что около 2300 зарядных станций для электромобилей необходимы Новосибирску.