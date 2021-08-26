Глава ГУ МВД взял под контроль дело с венком для кандидата в горсовет Бердска

Расследование дела об угрозах неизвестных в отношении кандидата в депутаты горсовета Бердска по округу №6 Дарьи Артамоновой взял под свой контроль начальник ГУ МВД по Новосибирской области, генерал полиции Андрей Кульков. Напомним, что незадолго до этого родственники кандидата получили от курьера ритуальный венок с надписью «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье».

— Участковая позвонила, сообщила, что мое дело ведет генерал и мне нужно прийти с этим венком в участок, — рассказывает Дарья Артамонова. — Там нас с мамой опросил временно исполняющий обязанности начальника (не помню его фамилию), участковая опросила маму. Я поинтересовалась у участковой, кто взял на контроль дело, и она мне сообщила, что генерал-майор Кульков.

Однако, по словам кандидата, это произошло только после того, как ситуация стала широко освещаться в СМИ. До этого сотрудники правоохранительных органов вели себя иначе.

— Мы с коллегами успокоили маму, вызвали полицию, — описывает Артамонова ситуацию до ее публичной огласки. — Сотрудников ждали 4 часа. Когда они приехали, я написала заявление. Утром меня вызвала участковая и сказала, что угроза несерьезная, когда будут угрозы от реальных лиц — тогда и приходите, будем разбираться.

С подобными угрозами от неизвестных в адрес родственников столкнулся и активист избирательного штаба Дарьи Артамоновой Михаил Рязанцев, ранее также выдвигавшийся независимым кандидатом в горсовет, но не зарегистрированный избиркомом на основании письма из Минюста.

— Позвонили тете и сказали, чтобы берегла племянника, — рассказывает Рязанцев на своей странице в соцсети. — К чему бы это? Меня же не зарегистрировали. Самое интересное, что они родителям звонить не стали. Они-то уже привычные.

По информации Бердской городской избирательной комиссии, на территории округа №6 в качестве депутатов горсовета следующего созыва, помимо Дарьи Артамоновой, зарегистрированы гендиректор ООО «Бердский торг» Роман Бабенец («Справедливая Россия – За правду»), замдиректора ООО «Сантехэксплуатация», депутат горсовета Михаил Гоголь (самовыдвижение, член «Единой России»), главный энергетик ООО ПО «Сиббиофарм» Алексей Жуков («Родина»), гендиректор ЗАО ГК «Вымпел Сервис» Павел Кузеванов (самовыдвижение), воспитатель детсада №12 «Красная шапочка» Елена Невеличко (ЛДПР), главный инженер спортклуба «Кристалл» Павел Шаяхметов («Единая Россия»).