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Глава Новосибирского района уходит в отставку

  • 30/11/2019, 12:43
На этот раз по-настоящему.

Александр Соболевский подписал распоряжение о сложении с себя полномочий главы Новосибирского района по собственному желанию.

 Полномочия главы Новосибирского района Новосибирской области Соболевского Александра Александровича досрочно прекратить в связи с отставкой по собственному желанию,  говорится в тексте последнего распоряжения главы №6-р от 29 ноября, оказавшемся в распоряжении редакции.  Основание  заявление Соболевского А.А.

Напомним, что ранее в региональных СМИ появилась информация об отставке районного главы. Однако её не подтвердили ни сам глава, ни председатель районного совета Александр Соболев.

Получить комментарий Соболевского не удалось. Спикер райсовета Соболев прокомментировать ситуацию также не смог, сославшись на то, что из-за занятости не располагает соответствующей информацией.

В то же время, по информации нескольких источников издания в районном совете депутатов, вместе с главой в отставку подал и его первый заместитель Сергей Субботин.

Собеседники издания связывают отставку районных руководителей с возможными конфликтами внутри партии «Единая Россия», одна из сторон которых ранее и распространила недостоверную на тот момент информацию о досрочном прекращении Соболевским своих полномочий.

 Знаю, что с ним составляли беседы в областном руководстве,  говорит собеседник издания.  Думаю, одним из поводов послужил тот факт, что глава в недостаточной мере прислушивался к депутатскому корпусу.

За несколько часов до того, как заявление об отставке Соболевского по собственному желанию оказалось в распоряжении редакции, первый вице-спикер заксобрания, заместитель секретаря регсовета партии «Единая Россия» Андрей Панфёров сообщил в комментарии InfoPro54, что вопрос руководства районом остаётся открытым, и окончательно прояснится в понедельник утром. По словам Панфёрова, сейчас его однопартийцы рассматривают несколько возможных кандидатур на пост главы. Одна из них, как уже сообщалось ранее  заместитель министра энергетики и ЖКХ НСО Андрей Михайлов.

Александр Соболевский был назначен главой Новосибирского района после ухода с этой должности своего предшественника Василия Борматова.

Фото с сайта администрации Новосибирского района

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