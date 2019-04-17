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Малышу с ДЦП требуются деньги на лечение

Не хватает — 168 674 руб.
  • 17/04/2019, 15:29
Малышу с ДЦП требуются деньги на лечение

У четырехлетнего Прохора Черепанова детский церебральный паралич

— У сына при рождении кожа была синюшного оттенка, врачи положили Прохора в реанимацию, через четыре дня перевели в детскую больницу. Из-за слабого сосательного рефлекса сына кормили через зонд. После выписки Прохор почти постоянно плакал, заметно отставал в физическом развитии – голову начал держать только в полгода. Я сама предположила, что у сына детский церебральный паралич, в полтора года ему поставили диагноз и оформили инвалидность, — рассказывает мама Прохора Юлия Черепанова.

С тех пор семья постоянно занимается реабилитацией: курсы массажа, лечебная физкультура.

— Постепенно сын научился сидеть с поддержкой, удерживать руками кружку или игрушку. Проблем еще много, но врачи отмечают, что Прохор перспективный, и рекомендуют продолжить лечение.

Как рассказала невролог-реабилитолог Центра семейной медицины Оксана Тасенкова (Новосибирск), Прохор нуждается в продолжении восстановительного лечения.

— Мы научим мальчика уверенно сидеть самостоятельно, стимулируем развитие его речи, — говорит Оксана Тасенкова.

По данным Русфонда стоимость лечения составляет 168 674 рубля. Оплатить его семья Прохора не в состоянии и просит помощи.

—  Оплатить лечение мы не можем – растим двоих сыновей, живем на небольшую зарплату мужа. Помогите, пожалуйста! — говорит Юлия.

Помочь Прохору можно по ссылке.

Фото из архива семьи

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