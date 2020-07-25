Глава «Россетей» Павел Ливинский назвал главные векторы развития энергетики после COVID-19

Председатель правления компании «Россети» Павел Анатольевич Ливинский рассказал о важности внедрения цифровых технологий в производство, а также о необходимости создания онлайн-платформы для обмена опытом между топ-менеджерами энергетических компаний.

Последствия COVID-19

17 июня 2020 года при поддержке компании «Россети» прошла первая конференция Мирового энергетического совета. Подобные мероприятия будут проводиться дважды в год, а Мировой энергетический конгресс пройдет в Санкт-Петербурге в период с 24 по 27 октября 2022 года.

Текущая встреча была посвящена переходу к энергетике будущего в условиях кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

В обсуждении приняли участие: Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, Генеральный секретарь и главный исполнительный директор Мирового энергетического совета Анджела Уилкинсон, Генеральный директор ПАО «Россети» Ливинский Павел и ведущие эксперты энергетической отрасли.

Спикеры конференции обсудили нарастание напряженности в мировой энергосистеме, текущие приоритеты топ-менеджеров компаний во время пандемии, а также новые технологические решения для успешного перехода в посткризисную «нормальность».

По мнению участников форума, цифровые технологии позволят в условиях кризиса уменьшить участие человека в производственных процессах, предоставив энергосистеме возможность для самодиагностики и самовосстановления.

Цифровизация – новая реальность

Об адаптации крупнейшего мирового энергетического холдинга «Россети» к новой посткризисной реальности рассказал глава компании Ливинский Павел Анатольевич:

«Вся ситуация, связанная с COVID-19, лишний раз подтвердила безальтернативность курса на ускоренное внедрение новых технологий в самых разных секторах экономики от ритейла до электроэнергетики. Благодаря тому, что за последние годы цифровая трансформация стала безусловным приоритетом группы компаний «Россети», российский сетевой комплекс в период пандемии показал высокую устойчивость к вызовам».

«Россети» рассматривают цифровизацию как преобразование технологических и бизнес-процессов, которое представляет собой не только внедрение передовых технологий, но и изменение потребительского поведения. По словам Ливинского Павла Анатольевича, цель цифровизации – придать энергосистеме гибкости и адаптивности к вызовам, при этом сохранив надежность и доступность предоставляемых услуг.

Павел Ливинский также подчеркнул важность обмена опытом в изучении сценариев развития энергетической отрасли в посткризисный период. Павел Анатольевич подчеркнул важность создания уникальной платформы, которая объединит лидеров мировой энергетики.

«Мы можем быть полезны друг другу в области совместных разработок и внедрения цифровых технологий, во взаимодействии в области проектирования и модернизации энергосистем, внедрения интеллектуальных систем управления распределительными сетями», – заключил Ливинский Павел Анатольевич.