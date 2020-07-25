В Новосибирской области оборот розничной торговли в первом полугодии составил 257,6 млрд. рублей

По оперативным данным, в I полугодии 2020 года в Новосибирской области оборот розничной торговли составил 257,6 млрд. рублей (98,4% к I полугодию 2019 года) или 92,1 тыс. рублей на одного жителя области. По этим показателям среди регионов Сибирского федерального округа область занимает первое место, сообщили в Новосибирскстате.

Отмечается, что основную часть оборота розничной торговли области формировали крупные организации и субъекты среднего предпринимательства (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) – 61,4% (в I полугодии 2019 года – 58,6%). Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли сохранилась на уровне I полугодия 2019 года и составила 1,2%.

В структуре оборота розничной торговли в I полугодии 2020 года удельный вес непродовольственных товаров составил 51,3%, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – 48,7% (в I полугодии 2019 года 53,5% и 46,5% соответственно).

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