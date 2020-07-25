Сферы применения и особенности дизельных генераторов

Дизельные генераторы бывают мобильными и стационарными, отличается мощностью и другим параметрами.

Основные сферы применения

Сфера использования генераторов, работающих на дизельном топливе, достаточно широкая.

Они служат основным источником энергии на объектах, расположенных на большом удалении от центральных сетей. Среди преимуществ такого оборудования можно выделить:

удобство использования;

продолжительную бесперебойную работу;

возможность подбора модели с оптимальной мощностью.

В большинстве случаев генераторы используют в качестве резервного источника энергии. Переход на резерв может выполняться в автоматическом режиме и занимает минимум времени.

Генераторами пользуются на промышленных и административных объектах. Такое оборудование приобретают и для частной эксплуатации в загородных домах.

На предприятиях используют стационарные установки, в дачных поселках и временных поселениях – мобильные генераторы.

Подобное оборудование востребовано на производствах, стройплощадках, в бытовой сфере, ими пользуются военные и спасатели.

Генераторы снабжают электричеством удаленные населенные пункты, их задействуют и при стихийных бедствиях, обрывах линий электропередач.

На стройплощадках такие установки служат основным и запасным источником электропитания. Они обеспечивают функционирование инструмента, позволяют избегать простоев в работе из-за отсутствия электричества. Наибольшей популярностью пользуются компактные и передвижные устройства.

Генераторами пользуются и в медицинских учреждениях, подсоединяют к ним оборудование жизнеобеспечения. Благодаря дизельным электростанциям удается спасать жизни людей при внезапных отключениях центральной сети.

Аварийным источником снабжения энергией генераторные установки служат на телекоммуникационных предприятиях, в центрах, занимающихся обработкой данных, у интернет-провайдеров. Быстрый переход на такой источник исключает перебои в функционировании сетей, гарантирует сохранность информации и стабильную связь.

При покупке генераторной установки важно определиться с условиями ее эксплуатации, уточнить потребляемую мощность.

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При наличии надежного дизельного генератора можно не волноваться о перебоях в подаче электричества.

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