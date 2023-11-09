Глава ВТБ Андрей Костин: необходимы изменения в регуляторном подходе при инвестициях в IT

Это позволит стимулировать развитие банковского обслуживания на основе решений искусственного интеллекта, сделав его менее дорогим для клиентов. Об этом Андрей Костин сообщил на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023, организованном ЦБ.

В банковской сфере использование искусственного интеллекта будет одним из важных конкурентных преимуществ именно тех финансовых структур, которые смогут этого достичь, считает глава ВТБ.

«Сегодня мы вкладываем огромные деньги в развитие информационных технологий. Наш бюджет на следующий год предусматривает 160 млрд рублей вложений, в том числе в значительной степени в искусственный интеллект. Поэтому хотелось бы тут ввернуть вопрос Центральном банку: все наши вложения считаются нематериальными активами, и мы вынуждены считать их из регуляторного капитала после того, как указанные технологии введены в производственный цикл», — сказал Костин, пояснив, что в этой ситуации банковское обслуживание на основе решений искусственного интеллекта останется капиталоемким, а поэтому по-прежнему дорогим, в том числе и для клиентов.

В Европе же пришли к выводу, что эволюция банковского сектора последних лет, активная цифровизация экономики, возникновение финтех-компаний, на которые никакие вычеты нематериальных активов из капитала не распространяются, – это аргументы в пользу более щадящего решения: сам вычет из капитала не отменен, но происходит по более мягкому принципу амортизации – равными долями в течение трех лет.

«Неужели для нас сегодня соответствие Базелю важнее, чем для ЕС?» — поинтересовался Андрей Костин.

Сейчас ВТБ обладает компетенциями практически во всех ключевых сферах применения ИИ, включая компьютерное зрение, текстовую и гео-аналитику, технологии оптимизации. На всех этих направлениях ИИ позволяет предоставлять более качественные сервисы, повышать безопасность, оптимизировать расходы. Совокупный подтвержденный эффект от внедрения ИИ в ключевые направления бизнеса в ВТБ составил на текущий момент почти 10 млрд рублей.