Проход в метро по биометрии будут внедрять в Новосибирске

Платить за проезд в метро при помощи биометрических данных в 2024 году возможно будет в Новосибирске. Также такая оплата будет возможна и в других пяти городах России. Об этом рассказал генеральный директор АО «Центр Биометрических Технологий» Владислав Поволоцкий на площадке форума Finopolis.

― В этом году мы планируем закончить долгую историю интеграции с московским метрополитеном, ― отметил Поволоцкий.

Дорожные карты на следующий год с биометрической оплатой уже подтверждены в Казани, Самаре и Екатеринбурге. Уже ведутся переговоры с остальными регионами в списке, в том числе с Новосибирском. Инициативу активно поддерживает Минтранс России.

Напомним, что обработка биометрических персональных данных возможна только в Единой биометрической системе (ЕБС). Отмечается, что регистрация в ЕБС осуществляется исключительно на добровольной основе и клиент в любой момент может отказаться от передачи биометрических данных. В случае отказа данные будут удалены.

Все пользователи портала «Госуслуги» имеют возможность зарегистрировать свои биометрические данные в более упрощенном формате ― без загранпаспорта. В дальнейшем эта функция пригодится не только в метро, но и при оплате покупок в интернет-магазинах.

ЕБС – государственная система, которая защищена по самым высоким требованиям ФСБ России и ФСТЭК России. Размещение данных в ЕБС позволит гражданам получать услуги с ее помощью, а также продолжить пользоваться сервисами своего банка при условии получения им соответствующей аккредитации. Следить за гражданами с применением ЕБС невозможно.

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