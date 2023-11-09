Иск о незаконном изъятии медведей у дрессировщиков рассмотрит суд в Новосибирске

Дрессировщики Сергей и Марина Герасимовы обратились в суд с административным иском. Они просят признать недействительными протокол о безвозмездном изъятии диких животных и акт приема-передачи безвозмездно изъятых животных. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Новосибирска.

Пять бурых мишек, кошек и собак забрали зоозащитники, так как они животные размещались в неотапливаемом помещении без еды и воды. Условия такой жизни обрекали их на смерть. Но дрессировщики не согласны с этим и утверждают, что питомцев отобрали силой.

В иске Герасимовы указывают, что при составлении протокола изъятия должностным лицом Росприроднадзора был допущен ряд нарушений.

― Указана недостоверная информация об отсутствии владельца пяти особей бурых медведей, лица, которым передают животных, ранее совершили противоправные действия по их захвату, по данным обстоятельствам проводится уголовно-процессуальная проверка, — говорится в сообщении.

Герасимовы также заявляют о праве собственности на медведей. Они утверждают, что дикие животные приобретены законным способом для работы в Российской Государственной цирковой компании.

Судебное разбирательство назначено на 4 декабря 2023.

Напомним, что пятеро медведей принадлежали цирковой чете Герасимовых, после закрытия шоу они собирали средства на содержание зверей. Однако косолапые содержались в страшных условиях: слишком маленькие клетки, скудный рацион. Волонтеры пять лет пытались хоть как-то помочь животным: возили корм, убирали грязь и заменили клетки на более просторные вольеры.

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