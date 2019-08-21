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Главэкспертиза одобрила проект станции «Спортивная»

В ходе работы над проектом было устранено 260 замечаний.
  • 21/08/2019, 10:21
Главэкспертиза одобрила проект станции «Спортивная»

Проектная документация по строительству станции метро «Спортивная» получила положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Коллектив специалистов проектного института МУП «УЗСПТС» снял все замечания по технической и сметной части проекта.

Напомним, проектная документация была направлена на экспертизу в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» в феврале 2019 года, в конце марта 2019 года поступили первые замечания.  6 июня на сайте Единого государственного реестра появилась информация об отрицательном заключении Главгосэкспертизы станции метро «Спортивная». В ходе работы над проектом было устранено 260 замечаний.

Согласно информации, размещенной в реестре, проектную документацию проекта выполняли ОАО «Сибгипротранс», АО «Стройизыскания», ИАиЭ СО РАН, ООО «Союзпроект», ООО «Инженерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность». Технологический и ценовой аудит провел АО НИЦ «Строительство» (г. Москва).

В мэрии рассказали, что на сегодняшний день на площадке выполнены демонтаж здания незавершенного строительства, срезка растительного грунта на площади более 26 тыс. кв метров, выполнена планировка территории, завезено более 800 тонн песка, получены технические условия на временное электроснабжение и другие подготовительные работы, связанные с организацией строительного городка и пр.

Напомним, станцию «Спортивная» планировали построить к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. На разработку проекта станции ушло полгода. Она была запроектирована на Ленинской ветке новосибирского метро еще 40 лет назад. Расчетный объём инвестиций — 1,2 -1,3 млрд рублей.

Проектируемая станция метрополитена расположена на действующей линии, уникальна по своим техническим характеристикам и на сегодняшний день не имеет аналогов в мировой практике. Строительство станции предусматривает прохождение существующей неотапливаемой эстакады с двумя железнодорожными путями через теплую станцию. Расчетная температура в зоне эстакады в зимний период -37 С°. Температура на боковых платформах + 15 С°. Станция нанизана на существующую эстакаду. Пассажирские платформы – боковые, как на станции метро «Речной вокзал». Вестибюли станции находятся в уровне земли, а платформы в уровне эстакады на отметке более пяти метров. Конструкции станции проектируются независимыми от конструкций существующей эстакады. Для сохранения теплового режима боковых платформ предусматриваются утепленные перегородки с дверями, дублирующими двери электропоездов между платформами и холодной эстакадой. Уникальность станции «Спортивная» заключается также в том, что её строительство будет осуществляться без остановки движения поездов.

Фото: МУП «Новосибирский метрополитен»

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