ПСБ за 1 полугодие 2019 года получил чистую прибыль в размере 8,0 млрд руб. по МСФО

Чистая прибыль ПСБ по МСФО за 1 полугодие 2019 года составила 8,0 млрд руб. против 6,0 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Операционный доход за отчетный период вырос более, чем в 2 раза относительно 1 полугодия 2018 года за счет роста чистого процентного дохода на фоне активного роста кредитного портфеля. По итогам 1 полугодия 2019 года он составил 33,6 млрд руб.

Чистая процентная маржа по итогам 1 полугодия 2019 года составила 3,3% против 1,1% в 1 полугодии 2018 года.

Общие и административные расходы в 1 полугодии текущего года выросли до 18,8 млрд руб., в основном, за счет роста расходов на персонал. Соотношение АХР к операционному доходу г/г улучшилось с 67% до 56% за счет опережающего роста операционных доходов.

Активы банка по состоянию на 1 июля 2019 года увеличились на 23% относительно начала года и составили 1,6 трлн руб. (2018: 1,3 трлн руб.). Основные источники – рост кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Объем ликвидных активов на балансе банка на 1 июля 2019 года составил 579 млрд руб., что эквивалентно 37% активов (2018: 452 млрд руб. и 35% соответственно).

Портфель ценных бумаг на конец 1 полугодия 2019 года составил 345 млрд руб., что на 42% выше, чем на конец 2018 года. Прирост произошел, в основном, за счет роста вложений в ОФЗ. Доля ценных бумаг на балансе банка на 1 июля 2019 года составила 22% (2018: 19%).

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 38% за 1 полугодие 2019 года и составил 761 млрд руб. (2018: 551 млрд руб.). По состоянию на 1 июля 2019 года объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 39% до 531 млрд руб., объем портфеля МСБ – на 41% до 102 млрд руб., а розничный портфель – на 33% и составил 128 млрд руб.

Доля обесцененных кредитов (этап 3) за вычетом резерва под обесценение в чистом кредитном портфеле за 1 полугодие 2019 года сократилась с 8,4% до 6,1%, а коэффициент покрытия обесцененных кредитов остался практически неизменным на уровне 85% (2018: 86%).

Средства на счетах клиентов по итогам 1 полугодия 2019 года выросли на 30% и составили 1,3 трлн руб. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в общем объеме клиентского привлечения увеличилась за первое полугодие с 28% до 30%. Объем средств на счетах корпоративных клиентов В корпоративные счета для целей пресс-релиза включены все остатки, кроме МСБ и розницы. вырос на 64% до 744 млрд руб. за счет притока новых клиентов, средства клиентов МСБ и розницы также увеличились на 6% и 2% до 186 млрд руб. и 390 млрд руб., соответственно.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 июля 2019 года составил 143 млрд руб. (2018: 134 млрд руб.).

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 1 июля 2019 года составил 11,8% (2018: 13,5%) при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала составил 11,8% (2018: 13,5%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 11,8% (2018: 13,5%) при минимальном требовании 4,5%.

— ПСБ лидирует среди крупнейших универсальных банков в 1 полугодии 2019 года как по росту кредитного портфеля, так и по росту клиентского привлечения. Такие темпы обусловлены активной работой банка во всех сегментах рынка. ПСБ в соответствии со стратегией развития увеличил портфель кредитов ОПК, а также нарастил кредитование рыночных корпоративных клиентов, клиентов МСБ и в рознице. Активизация кредитования оказала существенное влияние на восстановление чистого процентного дохода и, как следствие, операционного дохода, который увеличился более, чем в 2 раза год к году. Мы сохраняем фокус на операционной эффективности деятельности, что находит отражение в постепенном снижении соотношения операционных расходов к доходам. Мы будем придерживаться выбранного курса и дальше», — прокомментировал финансовые результаты главный финансовый директор ПАО «Промсвязьбанк» Евгений Смирнов.

Фото: пресс-служба банка