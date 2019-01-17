Главэкспертиза одобрила смету на реконструкцию платформы Аэрофлот ЗСЖД

Омский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости реконструкции пассажирской платформы Аэрофлот Западно-Сибирской железной дороги, предназначенной для посадки и высадки пассажиров из пригородных электропоездов, сообщили в пресс-службе Главэкспертизы.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что сметная стоимость реконструкции определена достоверно. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

В рамках реализации проекта пройдут работы по реконструкции пассажирской платформы между вторым и третьим железнодорожными путями. Для повышения безопасности пассажиров рабочая сторона платформы будет проходить у железнодорожного пути № 3. Со стороны железнодорожного пути № 2 предусмотрено ограждение, препятствующее несанкционированному проходу пассажиров к павильону. Также будут сооружены усиленное металлическое ограждение платформы и навес над ней, проведены электроосветительные работы и установлены навигационные указатели.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств инвестиционного бюджета ОАО «РЖД».

Фото: пресс-служба Омского филиала Главгосэкспертизы