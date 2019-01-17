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Работы по устройству земляного полотна на дороге в обход Коченево завершат к концу февраля

В начале мая дорожники приступят к устройству дорожной одежды.
  • 17/01/2019, 12:20
Kochenevo

Движение по автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» в районе р.п. Коченево КМ 1392-1405 сегодня ведется по новому участку, он был выполнен в прошлом году, после чего дорожники приступили к реконструкции старого дорожного полотна, сообщили в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор».

— Несмотря на зиму, работы по реконструкции автодороги не прекращаются. В настоящее время на объекте ведется устройство насыпи земляного полотна, срок планируемого окончания земляных работ – конец февраля. После чего дорожники приступят к противопаводковым мероприятиям. Будет проведена расчистка и вывоз снега с объекта, а затем водоотведение, — рассказали в пресс-службе.

По словам заместителя директора по строительству ОАО «Новосибирскавтодор» Дмитрия Кекулиди, проведение противопаводковых мероприятий позволяет избежать излишнего переувлажнения почвы и открыть строительный сезон в более ранние сроки. Планируется, что работа на объекте начнется в конце апреля, в начале мая дорожники приступят к устройству дорожной одежды.

Отмечается, что после реконструкции у дороги будет по две полосы для движения транзитного транспорта  в каждом направлении с шириной проезжей части по 3,75 м. С завершением работ на этом участке полностью будет окончено строительство и реконструкция дороги на трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск в обход р.п. Коченево, состоявшее из трех этапов и продолжавшееся несколько лет. Заказчиком объекта является ФКУ «Сибуправтодор», генеральным подрядчиком – ОАО «Новосибирскавтодор».

Фото: пресс-служба ОАО «Новосибирскавтодор»

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