Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции трассы «Иртыш»

Речь идет о 20-километровом участке федеральной дороги Р-254 «Иртыш» с 1422 по 1442 км, который ФКУ «Сибуправтодор» планирует расширить с двух до четырех-шести полос движения. С реализацией проекта пропускная способность западного въезда в Новосибирск на протяжении 50 км увеличится до 46 тысяч автомобилей в сутки, что в два раза сократит время в пути, сообщила пресс-служба управления.

Проект также предусматривает строительство четырех двухуровневых транспортных развязок, моста через реку Чик длиной около 80 м, шести путепроводов и одного надземного пешеходного перехода. Для удобства водителей будут оборудованы две площадки отдыха, а для комфорта жителей прилегающих населенных пунктов — акустические экраны на общем протяжении 8,5 км. По всему основному ходу участка и на транспортных развязках будут смонтированы линии электроосвещения. Дорожная одежда толщиной 92 см с цементобетонным основанием и покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона рассчитана на высокую транспортную нагрузку и длительный межремонтный срок.

С 2014 по 2020 год на трассе Р-254 «Иртыш» под Новосибирском была выполнена реконструкция участка км 1392 – км 1422, в результате которой 30 км переведены из III-ей технической категории в I-ю за счет расширения проезжей части с двух до четырех полос со строительством пяти транспортных развязок. Оставшиеся 20 км до города — от начала Северного обхода Новосибирска в объезд села Прокудское — планируется преобразовать на протяжении 11 км из двух полос в четыре (км 1422 – 1433) и на протяжении 9 км — в шесть полос (км 1433 — 1442). Таким образом будет обеспечен комфортный и бесперебойный проезд на участке с высокой интенсивностью движения, который расположен на подъезде к столице Сибири, к крупнейшему за Уралом международному аэропорту «Толмачево» и активно развивающемуся Промышленно-логистическому парку Новосибирской области.

Строительно-монтажные работы продлятся шесть лет, их начало запланировано предварительно на 2024 год.