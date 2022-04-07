Компании МСБ могут выбирать фиксированную или плавающую ставку по кредитам

Плавающая ставка может меняться в зависимости от размера ключевой ставки Банка России, а фиксированная ставка устанавливается при заключении договора на весь срок его действия.

Компании МСБ могут получить в Банке «Левобережный» (ПАО) кредиты на различные цели бизнеса (инвестиционные цели, пополнение оборотного капитала и т.д.). Есть специальные программы кредитования на покупку недвижимости под залог приобретаемого объекта и на исполнение контрактов по 44-ФЗ/223-Ф. Также можно рефинансировать кредиты сторонних банков. Сумма кредитования – до 50 млн руб., срок – до 180 дней.

Для компаний Новосибирска и Новосибирской области, у которых нет залогового обеспечения, банк предлагает кредиты на инвестиционные проекты или пополнение оборотного капитала в сумме до 20 млн рублей на срок до 5 лет по программе «Фонд для бизнеса». Не менее 50% от суммы кредита обеспечивает поручительство Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства НСО. Возможна отсрочка погашения основного долга от 3 до 6 месяцев.

Кредиты могут оформить юридические лица и ИП со средней годовой выручкой не более 2 млрд рублей по данным официальной отчетности.

Выбрать подходящую кредитную программу и оставить заявку можно на сайте банка. За консультацией обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный».