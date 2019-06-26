«Главновосибирскстрой» вышел на докризисный уровень по отгрузке

Выручка АО «Главновосибирскстрой» за 2018 год составила 1,8 млрд руб (без НДС). При этом 1,3 млрд (с НДС, 87,2%) компания получила от реализации ячеистого бетона (торговая марка «Сибит»), говорится в годовом отчете компании. Чистая прибыль — 52,27 млн руб. За 2018 год предприятие заплатило 232 млн руб налогов в бюджеты всех уровней.

— В 2017 году компания увеличила отгрузки в регионы в целях возвращения объемов реализации к докризисному уровню. В 2018 году эта работа была продолжена, — говорится в отчете, подписанном гендиректором АО «Главновосибирскстрой» Игорем Святобоговым. — В результате объем отгрузок составил 426 тыс куб, что соответствует докризисному уровню. В минувшем году предприятие произвело 414 тыс куб газобетона, что составляет 98,6% от максимальной производственной мощности компании.

Приоритетной задачей компании на 2019 год является повышение эффективности продаж, в том числе в близлежащих регионах, продвижение газобетона торговой марки, а также адресные инвестиции, направленные на повышение эффективности действующего производства.

В целом по России объем производства строительного кирпича в 2018 году сократился на 4,8%, стеновых блоков — на 6,9%, товарного бетона — на 1,6%, асфальтобетонной смеси — на 6,3%, асбоцементных листов — на 5,6%. По Новосибирской области была зафиксирована отрицательная динамика по виду деятельности «Строительство» — 97,7% (124 млрд), введено 1,7 млн кв метров жилья (100,5%), приводятся в отчете данные.

Компания «Главновосибирскстрой» работает на строительном рынке с 1963 года. АО «Главновосибирскстрой» зарегистрировано в 1994 году. УК 73,3 млн руб.

Фото: sibyt.ru