Конкурс на модернизацию объектов теплоснабжения в Краснозерке не состоялся

Конкурс на модернизацию технологически связанного между собой движимого и недвижимого имущества, относящегося к объектам коммунального хозяйства рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской, администрация поселка объявила в мае. Через тендер планировалось привлечь концессионера.

Согласно проекту соглашения, концессионер должен был за свой счет обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию, недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, состав и описание которого приведены соглашении, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту и осуществлять деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии с использованием объекта соглашения.

Общий объем инвестиций составлял 183,7 млн руб, срок концессии – 5 лет. Однако, на тендер не было подано ни одной заявки.

Напомним, похожие конкурсы по модернизации систем тепло, водоснабжения и канализования в последнее время проходят во многих районах области. Недавно объявлен в Черепаново, но под эту концессию области уже удалось привлечь федеральное финансирование.

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