Насколько близок от вас инфаркт?

Ишемическая болезнь сердца является основной причиной смерти в мире, если рассматривать статистику смертей именно от заболеваний. Из года в года количество умерших от инфаркта растет. А также “молодеет” возраст наступления риска. Поэтому очень важно знать и понимать причины возникновения этой болезни, ее симптомы и способы профилактики.

Причиной смерти в клиническом смысле становится повреждение тканей сердца из-за нарушения кровотока. Причины нарушений могут быть разными, однако наиболее частым является развитие атеросклероза и его последствия.

Что может способствовать развитию болезни?

Врачи разделяют факторы риска возникновения инфаркта миокарда на несколько групп:

Устранение данных факторов достоверно в несколько раз снижает риск развития инфаркта курение (пассивное в том числе)

высокий холестерин

повышенное артериальное давление Устранение данных факторов с большой вероятностью снижает риск развития инфаркта сахарный диабет

ожирение

гиподинамия (низкая двигательная активность)

стрессы и переутомление Данная группа факторов не может быть устранена пол (мужчины более подвержены, чем женщины)

возраст (с возрастом риск развития болезни увеличивается)

наследственная предрасположенность

Каковы симптомы наступления?

На что следует обращать внимание (особенно находясь в одной или нескольких группах риска)?

одним из самых серьезных симптомов является сильная боль в груди (не только в области сердца, за грудиной, но она может отдавать и в спину, живот, даже в челюсть)

перебои в работе сердца

одышка, затрудненное дыхание

бледность, посинение ногтей и губ

тошнота

скачки давления

потеря сознания

Иногда ярко выраженных симптомов нет, и первый свой инфаркт человек переносит “на ногах”, даже не подозревая об этом. Чаще этим страдают женщины, как имеющие более высокий болевой порог и привычку “перетерпеть”. Также безболевую форму инфаркта можно встретить у людей, страдающих сахарным диабетом. Тем не менее, после него на сердце остается рубец, и риск наступления последующего, более серьезного, приступа лишь увеличивается.

Профилактика

Список профилактических мер самым естественным образом следует из перечисленных выше факторов риска:

увеличение двигательной активности

здоровое питание

отказ от курения

борьба со стрессом, полноценный сон и отдых

контроль уровня холестерина, сахара и артериального давления

осмотры у кардиолога

Все это позволит отдалить или вовсе предотвратить наступление серьезных для здоровья последствий в работе сердечно-сосудистой системы, увеличит срок жизни и ее качество.

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