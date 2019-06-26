Насколько близок от вас инфаркт?

Ишемическая болезнь сердца является основной причиной смерти в мире, если рассматривать статистику смертей именно от заболеваний. Из года в года количество умерших от инфаркта растет. А также “молодеет” возраст наступления риска. Поэтому очень важно знать и понимать причины возникновения этой болезни, ее симптомы и способы профилактики.
Причиной смерти в клиническом смысле становится повреждение тканей сердца из-за нарушения кровотока. Причины нарушений могут быть разными, однако наиболее частым является развитие атеросклероза и его последствия.
Что может способствовать развитию болезни?
Врачи разделяют факторы риска возникновения инфаркта миокарда на несколько групп:
Каковы симптомы наступления?
На что следует обращать внимание (особенно находясь в одной или нескольких группах риска)?
Иногда ярко выраженных симптомов нет, и первый свой инфаркт человек переносит “на ногах”, даже не подозревая об этом. Чаще этим страдают женщины, как имеющие более высокий болевой порог и привычку “перетерпеть”. Также безболевую форму инфаркта можно встретить у людей, страдающих сахарным диабетом. Тем не менее, после него на сердце остается рубец, и риск наступления последующего, более серьезного, приступа лишь увеличивается.
Профилактика
Список профилактических мер самым естественным образом следует из перечисленных выше факторов риска:
Все это позволит отдалить или вовсе предотвратить наступление серьезных для здоровья последствий в работе сердечно-сосудистой системы, увеличит срок жизни и ее качество.
Интересные факты
Популярное с сайта