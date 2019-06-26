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Насколько близок от вас инфаркт?

  • 26/06/2019, 13:12
Инфаркт - входите ли вы в группу риска? Проверьте себя!

Ишемическая болезнь сердца является основной причиной смерти в мире, если рассматривать статистику смертей именно от заболеваний. Из года в года количество умерших от инфаркта растет. А также “молодеет” возраст наступления риска. Поэтому очень важно знать и понимать причины возникновения этой болезни, ее симптомы и способы  профилактики.

Причиной смерти в клиническом смысле становится повреждение тканей сердца из-за нарушения кровотока. Причины нарушений могут быть разными, однако наиболее частым является развитие атеросклероза и его последствия. 

Что может способствовать развитию болезни?

Врачи разделяют факторы риска возникновения инфаркта миокарда на несколько групп:

  1. Устранение данных факторов достоверно в несколько раз снижает риск развития инфаркта
    • курение (пассивное в том числе)
    • высокий холестерин
    • повышенное артериальное давление
  2. Устранение данных факторов с большой вероятностью снижает риск развития инфаркта
    • сахарный диабет
    • ожирение
    • гиподинамия (низкая двигательная активность)
    • стрессы и переутомление
  3. Данная группа факторов не может быть устранена
    • пол (мужчины более подвержены, чем женщины)
    • возраст (с возрастом риск развития болезни увеличивается)
    • наследственная предрасположенность

Каковы симптомы наступления?

На что следует обращать внимание (особенно находясь в одной или нескольких группах риска)?

  • одним из самых серьезных симптомов является сильная боль в груди (не только в области сердца, за грудиной, но она может отдавать и в спину, живот, даже в челюсть)
  • перебои в работе сердца
  • одышка, затрудненное дыхание
  • бледность, посинение ногтей и губ
  • тошнота
  • скачки давления
  • потеря сознания

Иногда ярко выраженных симптомов нет, и первый свой инфаркт человек переносит “на ногах”, даже не подозревая об этом. Чаще этим страдают женщины, как имеющие более высокий болевой порог и привычку “перетерпеть”. Также безболевую форму инфаркта можно встретить у людей, страдающих сахарным диабетом. Тем не менее, после него на сердце остается рубец, и риск наступления последующего, более серьезного, приступа лишь увеличивается.

Профилактика

Список профилактических мер самым естественным образом следует из перечисленных выше факторов риска:

  • увеличение двигательной активности
  • здоровое питание
  • отказ от курения
  • борьба со стрессом, полноценный сон и отдых
  • контроль уровня холестерина, сахара и артериального давления
  • осмотры у кардиолога

Все это позволит отдалить или вовсе предотвратить наступление серьезных для здоровья последствий в работе сердечно-сосудистой системы, увеличит срок жизни и ее качество.

Интересные факты

  • Употребление алкоголя снижает риск возникновения инфаркта. У злоупотребляющих алкоголем людей гораздо выше риск умереть от цирроза.
  • Необходимость снижения двигательной активности после перенесенного инфаркта — это заблуждение. Данное ограничение предписано только лишь в первые часы и дни после его возникновения.

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