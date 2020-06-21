К 2035 году численность населения Новосибирской области составит более 2,8 млн человек

Согласно прогнозу Росстата, выполненному до 2035 года по среднему варианту от базы на начало 2019 года, численность населения Новосибирской области на протяжении всего прогнозируемого периода будет расти, сообщили в Новосибирскстате.

— Прогноз предполагает увеличение численности населения области до 2834 тыс. человек к концу периода. В целом численность населения возрастет на 35,8 тыс. человек, или на 1,3%. Городское население увеличится на 61 тыс. человек, или на 3%, сельское – уменьшится на 25,2 тыс. человек, или на 4%. К 2036 году доля городских и сельских жителей в общей численности населения области составит, соответственно, 80% и 20%. В настоящее время по состоянию на 01.01.2020 г. это соотношение составляет 79% и 21%, — говорится в сообщении.

Исходя из условия сохранения сложившихся тенденций рождаемости и смертности, Росстат разработал сценарные предпосылки коэффициента суммарной рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной за весь детородный период) и ожидаемой продолжительности жизни (сценарная переменная для смертности).

Прогнозируется, что суммарный коэффициент рождаемости в области увеличится на 4% и составит в среднем 1,53 рождений на одну женщину репродуктивного возраста, такое же повышение планируется и у городских, и у сельских женщин. На каждую горожанку ожидается в среднем 1,44 рождений, на жительницу сельской местности – 2. Суммарный коэффициент рождаемости характеризует не только уровень рождаемости, но и воспроизводство населения. В сельских поселениях на протяжении всего периода будет наблюдаться режим простого воспроизводства (при простом воспроизводстве коэффициент составляет 2,15 рождений), а в городской местности, как и в целом по области, – режим суженного воспроизводства, т.е. каждое новое поколение будет меньше предыдущего.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни возрастет на 5,5 лет – с 73 лет в 2020 году до 78,5 в 2035 году. Повышение прогнозируется в городской и сельской местности, как у мужчин, так и у женщин до конца периода. В целом по области у мужчин она увеличится на 7 лет (с 67 до 74 лет), у женщин – на 4 года (с 78 до 82 лет). Разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами сократится с 11 лет в 2020 году до 8 лет в 2035 году.

Прогноз предполагает ухудшение основных показателей естественного движения населения. При сокращении рождаемости и смертности будет наблюдаться нарастание естественной убыли населения до 2027 года, далее убыль начнет сокращаться и к 2035 году достигнет значения в -2,2‰, как и в начале периода, только с меньшими значениями показателей рождаемости и смертности. Естественная убыль прогнозируется на весь период до 2035 года.

— Предполагается, что миграционный прирост сохранится в течение всего прогнозируемого периода и будет полностью компенсировать естественную убыль. За счет него область к 2036 году получит суммарно 174,7 тыс. человек. Таким образом, согласно прогнозу, численность населения области будет расти только благодаря миграции, — констатируют в Новосибирскстате.

На фоне роста общей численности населения области за весь прогнозируемый период предполагается сокращение числа детей и подростков (0-15 лет) на 116,4 тыс. человек (на 22%) и лиц старше трудоспособного возраста на 56,5 тыс. (на 8%), рост трудового потенциала на 203,4 тыс. (на 13%). Несмотря на снижение числа лиц старше трудоспособного возраста, процесс демографического старения в области продолжится. Численность лиц данной возрастной категории в 1,5 раза больше численности детей и подростков, к 2036 году разница составит 218,4 тыс. человек.

Официальный прогноз демографического развития Новосибирской области, выполненный до 2035 года, предполагает:

рост общей численности населения области,

сохранение естественной убыли населения при сокращении рождаемости и смертности,

рост средней продолжительности жизни всех категорий населения,

рост суммарного коэффициента рождаемости,

рост численности лиц рабочих возрастов,

сокращение числа и доли детей и пожилых людей,

уменьшение демографической нагрузки на трудоспособное население.

Фото: pixabay.com, автор- johnpotter