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Главные премьеры октября в видеосервисе Wink

  • 05/10/2022, 10:44
Октябрь — время разгадывать загадки. Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») предлагает зрителям лихо закрученные детективы и боевики, психологические драмы и романтическое кино с открытым финалом.

киноДетективный сериал «Кукольник» (16+) приглашает зрителя в Петербург. Следователь Антонина Афинская хочет отказаться от карьеры и заняться семьей, но появляется серийный маньяк по прозвищу Кукольник. У убийцы особенный почерк: возле каждой жертвы он оставляет куклу. В поисках разгадки Антонина идет на рискованный эксперимент и принимает препарат, который меняет ее сознание. Будет ли раскрыто это неигрушечное дело, пользователи Wink смогут узнать, начиная с 14 октября.

Еще один серийный маньяк бесчинствует в фильме классика жанра очень страшного кино Дарио Ардженто «Темные очки» (18+). Рим потрясен серией жестоких нападений на молодых эскортниц. Одной из жертв — красавице Диане — удается выжить, но, спасаясь от преследования, она попадает в аварию и теряет зрение. Диана пытается приспособиться к жизни во тьме, но темные очки не могут скрыть ее от преследований серийного убийцы. Зрителям Wink этот фильм доступен с 13 октября.

Любителям российского авторского кино видеосервис предлагает картину Бориса Акопова «Кэт» (18+) со своим взглядом на тему. Главная героиня живет в Москве, недавно родила первенца и оказалась перед выбором: материнство или карьера. Казалось бы, типичная история. Но все не так просто, ведь Кэт работает эскортницей, отец ребенка — один из ее клиентов, а сутенер-работодатель требует отдать долг, который образовался за время декрета. Оценить фильм можно в Wink с 15 октября.

Тему поиска счастья продолжает романтическая драма «После. Долго и счастливо» (16+). Это четвертая часть истории, снятой по книгам Анны Тодд. Любовь Тессы и Хардина проходит новые испытания. Герои взрослеют, открывают жестокие тайны, борются с соблазнами и страстями. Наркотики, обман и семейные трагедии — отношения пары все меньше похожи на сказку. Ждет ли их долгая счастливая жизнь или это финал истории, Wink покажет 14 октября.

Комедийно-криминальный сериал «Детективный синдром» (16+) рассказывает о сыщике-самоучке. Павел живет в неполной семье, работает курьером, но чувствует в себе стремление к расследованиям. Потерпев неудачу в поиске причин исчезновения отца, он оказывается втянутым в криминальную историю — у него украли сумку с большим деньгами криминального авторитета. Посмотреть этот сериал в Wink можно с 6 октября.

Напряженный криминальный боевик «Белый слон» (18+) стоит посмотреть уже только ради звездного состава. Здесь играет Ольга Куриленко, Брюс Уиллис и Джон Малкович. Фильм доступен в Wink c 13 октября.

Помимо этих новинок, в октябре стартовал и долгожданный показ внеофисно-романтического сериала «Надвое» (18+) — в нем впервые снялись вместе и исполнили главные роли Данила Козловский и Александр Петров, пары которым составили Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Новые серии выходят в Wink по понедельникам.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

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Регионы: Сибирь

Теги : телеком Ростелеком Wink


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