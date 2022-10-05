Новосибирцы узнали о доходах руководителей учебных учреждений

Декларации о среднемесячных и годовых доходах руководителей учебных учреждений опубликованы на сайте мэрии и департамента образования Новосибирска, сообщает КП-Новосибирск.

Директор лицея № 185 в Октябрьском районе Игорь Онищенко за год заработал почти два миллиона рублей. Среднемесячная зарплата, как указано в документе, составляет около 114 тысяч в месяц.

Согласно декларации, директор лицея № 22 «Надежда Сибири» Лариса Потеряева получает около 120 тысяч рублей в месяц. За год она заработала более 1,3 миллиона рублей.

Директор «Второй новосибирской гимназии» в Ленинском районе Ирина Михно в 2021 году зарабатывала в среднем по 130 тысяч рублей в месяц. Ее задекларированный доход за год – 1,8 миллиона рублей.

Также в декларации указано, что директор лицея № 126 в Калининском районе Кира Инина заработала 5 миллионов за год.

Руководитель гимназии № 6 «Горностай» Ирина Путинцева в 2021 году получала более 146 тысяч ежемесячно, а директор лицея № 130 имени академика М.А. Лаврентьева Сергей Сопочкин – более 122 тысяч рублей.

Издание уточняет, что годовые доходы руководителей учебных учреждений в Советском районе на сайте мэрии опубликованы не были.