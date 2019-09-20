Главой администрации Ленинского района назначен Александр Гриб

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил главой администрации Ленинского района первого заместителя главы администрации Александра Гриба, сообщил пресс-центр мэрии.

Олег Клемешов, ранее занимавший пост главы администрации, летом был назначен и. о. вице-мэра вместо ушедшего в отставку Данияра Сафиуллина.

Александр Гриб занимал различные должности на предприятиях города. С 2009 по 2014 годы работал заместителем генерального директора по социальным вопросам ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина». В 2014 году — стал советником по общим вопросам при руководстве, заместителем начальника управления специальной связи по НСО – филиала ФГУП «Главный центр специальной связи». С 2015 года Александр Гриб – первый заместитель главы администрации Ленинского района города Новосибирска. 18 сентября 2019 года назначен на должность главы администрации Ленинского района.

Фото: с сайта администрации Ленинского района