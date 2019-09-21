В проекте «Городская электричка» будут внедрены новые технологии

Транспортная доступность между территориями Новосибирской области, соседними регионами и районами г. Новосибирска будет улучшена за счет внедрения новых технологий на железной дороге, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Совсем скоро жители Западной Сибири смогут более комфортно добираться до соседних городов и регионов – предполагается, что современные электропоезда свяжут Новосибирск с Барнаулом, Томском и Омском. Что немаловажно, в электропоездах серии ЭС-1П созданы условия для проезда маломобильных граждан. Стоянка в Черепаново теперь будет составлять всего несколько минут, что сократит время в пути, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По его словам, использование современного подвижного состава отечественного производства возможно в иных видах железнодорожных перевозок.

— Яркий тому пример – всем известный и долгожданный проект «Городская электричка». Нас ждёт развитие пригородного сообщения на участке «Новосибирск Главный – Чемская». С каждым годом повышается доступность между районами города, добираться в соседние регионы становится проще и удобнее, — подчеркнул министр.

Напомним, что в Новосибирской области по инициативе продолжается работа над проектом «Городская электричка». Варианты реализации проекта губернатор области Андрей Травников и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров обсудили в конце июля в ходе осмотра объектов пассажирской железнодорожной инфраструктуры Новосибирска В целом проект одобрен и поддержан на региональном уровне.

Уже проведены строительные работы по продлению участка улицы Титова. Это обеспечивает транспортную доступность станции в микрорайоне «Чистая Слобода». Вскоре пассажирские платформы должны появиться в быстро растущих отдаленных микрорайонах Новосибирска. Так остановочная платформа «Пригородный простор» будет построена в створе улицы Спортивной, о.п. «Чистая Слобода» – на пересечении улиц Титова и Дукача, о.п. «Клещиха» – в створе улицы Троллейная, о.п. Чемской – в районе путепровода станции «Чемская».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области