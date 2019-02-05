Главой Кировского района назначен Андрей Выходцев

С 5 февраля главой администрации Кировского района города Новосибирска назначен Андрей Выходцев, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Долгое время Андрей Владимирович работал первым заместителем главы районной администрации, у него большой опыт решения самых разных вопросов, касающихся жизни родного Кировского района. В переходный период он исполнял обязанности главы администрации, думаю, кировчане восприняли это хорошо. Нет времени учиться, надо работать дальше, а Андрей Владимирович грамотный специалист, опытный руководитель, — представил нового главу мэр города Анатолий Локоть.

Андрей Выходцев стал преемником Андрея Гончарова, который возглавлял Кировский район с 13 января 2014 года по 8 января 2019 года, а затем перешёл на работу в правительство Новосибирской области.

Андрей Выходцев родился 28 марта 1971 года. В 2001 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации, в 2008 году – Сибирскую академию государственной службы. С 2001 по 2014 годы – специалист 1 категории, главный специалист отдела экономического развития и трудовых отношений, заместитель главы администрации Кировского района города Новосибирска. С 2014 года – первый заместитель главы администрации Кировского района.

Фото: с официального сайта Кировского района города Новосибирска