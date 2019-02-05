За январь в регионе утилизировано более 60 тыс тонн ТКО

В Новосибирской области продолжается работа по внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. На заседании отраслевого совета министерства энергетики и ЖКХ Новосибирской области руководитель регионального оператора ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова сообщила, что количество звонков от граждан, недовольных качеством работы регоператора пошло на спад, по сравнению с первыми днями 2019 года. Всего на качество уборки ТКО в области поступило порядка 5 тыс жалоб.

— Первая неделя была предельно критична. В прошлую пятницу к нам поступило 123 звонка. Известна цифра, и она пока ещё не совсем корректна (не на всех полигонах есть весы), но уже сегодня принята 61 тысяча тонн отходов. Большая часть сбоев возникла в первые дни нового года из-за отсутствия плана, перечня объектов: перевозчик не знал, куда направлять мусоровозы, — пояснила Анисимова.

В связи с этим, по словам главы регоператора, в планах на предстоящий год — создание реестра всех мусорных площадок в Новосибирской области и при необходимости — дополнение этого списка новыми, пусть даже временными площадками, там, где они необходимы с учётом мнения специалистов профильных подразделений и общественности.

По информации специальной рабочей группы, состоящей из глав районов области, отдельно пока стоит вопрос по сбору мусора в частном секторе.

— Цена такой площадки составляет 28,5 миллионов рублей — непосильная ноша. Как и когда частный сектор будет оплачивать вывоз ТКО? Плюс на нас ложится дополнительная нагрузка — коммунальные сборы. Пока выход только в кольцевом сборе мусора, — говорит руководитель рабочей группы глава Ордынского района Олег Орёл.

По итогам совещания было принято решение: до середины февраля актуализировать территориальные схемы, необходимые для размещения площадок, а региональному оператору — более активно работать в этом направлении с жителями частного сектора.

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