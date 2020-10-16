Главу администрации Толмачевского сельсовета отправили под домашний арест

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Толмачевского сельсовета (Николая Захарова), который подозревается в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Российской Федерации (превышение должностных полномочий), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— По данным следствия, в 2019 году администрацией Толмачевского сельсовета были проведены аукционы на право заключения договоров купли-продажи земельных участков общей площадью более 3 тысяч кв.м., предназначенных для стоянки автомобилей. После проведения аукционов администрацией в лице главы сельсовета были заключены договоры купли-продажи земельных участков стоимостью более 4,7 млн рублей, на которые впоследствии гражданами было зарегистрировано право собственности, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Однако, исходя из вида разрешённого использования «стоянки для автомобилей надземного открытого и закрытого типа, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей», установленного для указанных земельных участков, на них возможно строительство зданий, строений и сооружений. В связи с чем земельные участки не могли являться предметом аукционов на право заключения договоров купли-продажи,

— Таким образом, глава сельсовета превысил свои полномочия, что привело к существенному нарушению охраняемых законом интересов общества и государства, выразившихся в незаконном отчуждении из муниципальной собственности Толмачевского сельсовета земельных участков, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Она добавила, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото с сай1та администрации Толмачевского сельсовета