Определился подрядчик по благоустройству Заельцовского парка

Подведены итоги конкурса по выбору подрядчика на выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха «Заельцовский». Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил на пресс-конференции. Победителя он не назвал, но отметил, что заявку на тендер подала только одна компания.

Судя по конкурсной документации, благоустройством парка займется ООО «Премиумстрой». ИНН заявителя в документах не указан. В 2020 году компания со схожим названием вела работы по созданию дисперсного парка «Затулинский».

«Премиумстрой» действительно был единственным участником конкурса. Компания предложила выполнить услуги по начальной цене контракта за 170,6 млн рублей с НДС. На момент публикации материала официальные итоги тендера еще не были подведены.

К выполнению работ победитель тендера должен приступить в середине апреля 2021 года, а сдать проект — в июне 2022. В проектной документации конкурса отмечается, что площадь участка в границах благоустройства составляет 38 га, из них 7 га — площадь, выделенная под устройство проездов, тротуаров, велодорожек, площадок.

Решениями по благоустройству предусматривается увеличение трасс и обустройство существующих трасс велодорожек новым покрытием, замена существующего покрытия и выделение полосы под передвижение на роликах на главной аллее парка, устройство новых и ремонт существующих детских площадок, выделение участков под сцену, танцплощадку, амфитеатр и установку модульных кафе на существующей танцплощадке, устройство универсальной спортплощадки и благоустройство существующих спортплощадок (устройство ограждений, установка модульных раздевалок и общественных туалетов), устройство площадки для установки модульного сооружения заводской готовности «Комната матери и ребенка», устройство площадок для установки модульных сооружений заводской готовности киосков, кафе, общественных туалетов, помещений мастер-классов, прокатов и других, установка арт-объектов, устройство экотропы, трассы для скандинавской тропы, тактильной полосы движения для слабовидящих маломобильных групп населения с расстановкой щитов-указателей, устройство зоны «сухого озера» с беседками, а также площадки под организацию памп-трека. Подрядчик также должен будет провести вырубку аварийных деревьев, корчевание пней, посадку деревьев и кустарников, посев газонных трав, установку малых архитектурных форм (сертифицированных скамей садово-парковых, урн), устройство электрической сети, сети водоснабжения, перечисляется в проектной документации.

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