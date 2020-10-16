На территории Новосибирского онкодиспансера началось возведение нового корпуса

На территории Новосибирского онкодиспансера началось возведение еще одного корпуса – вырыт и залит котлован, на строительную площадку заведена необходимая тяжелая техника, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Корпус будет предназначен для отделения химиотерапии на 30 коек в условиях дневного стационара. В данный момент пациенты, находящиеся на дневном стационаре, получают химиотерапию наряду с пациентами круглосуточного стационара. Со строительством нового корпуса потоки пациентов будут разделены. Кроме того, в круглосуточном стационаре за счет освобождения помещений добавятся коечные места. Это позволит увеличить мощности клиники и дополнительно пролечить около 650 случаев.

В пресс-службе рассказали, что новый корпус высотой в два этажа и площадью более 1 тысячи кв м будет располагаться на территории Новосибирского онкодиспансера на ул. Плахотного. В нем также будут предусмотрены помещения для размещения единого методологического центра, в задачи которого входит сбор информации и анализ состояния онкологической помощи населению, заболеваемости и смертности населения от онкологических заболеваний, эффективности и качества профилактических мероприятий, а также координация исполнения региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

— Я надеюсь, что до конца 2020 года мы сможем завершить строительство всех наших проектов. Возведенный модуль для МРТ в конце 2019 года, интенсивно строящийся корпус для отделения патоморфологии, параллельно идущий ремонт в хирургических отделениях больницы, усиление лечебного и диагностического отделений диспансера новым современным оборудованием – все это в конечном итоге позволит улучшить качество оказания медицинской помощи, и, самое главное, помочь большему количеству пациенту, — подчеркнул главный врач клиники Олег Иванинский.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области