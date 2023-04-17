Главу Болтовского сельсовета Евгения Долгова отправили в отставку в связи с утратой доверия

Новый скандал произошел в Сузунском районе. Как стало известно, сегодня Совет депутатов Болтовского сельсовета Сузунского района принял единогласное решение об удалении главы администрации сельсовета Евгения Долгова в отставку, говорится на сайте прокуратуры.

— В Сузунском районе по результатам рассмотрения представления прокурора принято решение об удалении главы Болтовского сельсовета в отставку в связи с утратой доверия, — говорится в сообщении.

Сегодня депутаты рассмотрели представление прокурора Сузунского района Владимира Череватова об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, допущенных главой местной администрации.

— Проведенной проверкой установлено, что глава администрации в октябре 2022 года назначил на должность заместителя свою супругу, что прямо запрещено законом. Меры к урегулированию конфликта интересов не принял, — говорится в представлении прокурора.

Напомним, это не первый случай конфликта интересов, допущенного руководителями в Сузунском районе. Сегодня вступил в должность новый глава Сузунского района — Вячеслав Горшков. Предыдущего главу Лилию Некрасову задержали 24 октября 2022 года по уголовному делу о фиктивном трудоустройстве в муниципальную структуру своего близкого родственника. В ноябре по итогам проверки реализации на территории Сузунского района программы «Чистая вода» в отношении Некрасовой было возбуждено уголовное дело по статье «халатность», которая привела к ущербу на 29 миллионов рублей. Поводом для возбуждения дела стали нарушения, выявленные при строительстве канализационных сооружений.

Евгений Долгов возглавлял Болтовский сельсовет с 9 декабря 2020 года.

Ранее редакция сообщала, что избран глава Сузунского района Вячеслав Горшков.